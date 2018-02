FBI: Não há provas que patrulheiro foi atacado por indocumentados

A autópsia revelou que Rogelio Martinez morreu em decorrência de poli traumatismo, mas a forma não foi determinada

Na quarta-feira (7), representantes do FBI divulgaram que a investigação da morte, em novembro de 2017, de um agente da Patrulha da Fronteira (CBP) não revelou evidências da ocorrência de luta corporal ou agressão. Os detalhes do resultado da autópsia foram informados mais de 2 meses depois que o Presidente Trump e outros legisladores republicanos utilizaram a suspeita de homicídio para promover a construção de um muro ao longo de toda a fronteira dos EUA com o México.

Os investigadores realizaram mais de 650 interrogatórios e envolveram mais de 37 patrulheiros no processo, entretanto, não encontraram nenhuma evidência definitiva do ataque, divulgou o FBI. As investigações continuarão e a recompensa de US$ 50 mil por qualquer informação que solucione o caso ainda está vigorando.

“Até agora, nenhum dos mais de 650 interrogatórios, locais vasculhados ou evidências colhidas e analisadas resultaram em provas que apoiem a ocorrência de luta corporal, agressão ou ataque em 18 de novembro de 2017”, relatou o comunicado emitido pelo escritório de Emmerson Bule, agente especial do FBI em El Paso.

Rogelio Martinez, de 36 anos, morreu em decorrência de ferimentos sofridos enquanto ele e um parceiro respondiam à uma atividade suspeita na noite de 18 de novembro, nas proximidades de Van Horn, uma cidade no Texas próxima à fronteira com o México e a 175 Km de El Paso.

O parceiro de Martinez pediu ajuda pelo rádio, antes que ambos os agentes foram levados de helicóptero ao hospital, onde ele morreu poucas horas depois. O parceiro, que sofreu ferimentos na cabeça, foi liberado do hospital depois de muitos dias internados, mas disse aos investigadores que não conseguia se lembrar do ocorrido.

O comunicado do FBI também frisou que um atendente, que estava entre as pessoas entrevistadas pelos investigadores, atendeu a ligação telefônica do patrulheiro sobrevivente. Ele escreveu em seu diário de trabalho que “acha que os patrulheiros se chocaram contra um tubo de drenagem de terreno”.

O resultado da autópsia determinou que Martinez morreu em decorrência de poli traumatismo, mas a forma com que isso ocorreu não foi determinada.