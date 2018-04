Fechamento da Parkway causa engarrafamento no final de semana

As obras são decorrentes de um acidente envolvendo um trator que chocou-se contra o viaduto que cruza a Middleton-Lincroft Road

Calcula-se que o tráfego seja lento na rodovia Garden State Parkway em grande parte do Condado de Monmouth desde sexta-feira (27) e durante o fim de semana, já que duas pistas locais no sentido norte estarão fechadas para reparos. As pistas foram fechadas desde as 10 da manhã, no ponto 112.4, em Middletown, enquanto os trabalhadores consertam o viaduto na Parkway sobre a Middletown-Lincroft Road, informaram as autoridades.

A retenção no tráfego pode ser “severa”, de acordo com a New Jersey Turnpike Authority, órgão que administra a Parkway.

O fechamento será até às 5 horas da madrugada da segunda-feira (30) entre as saídas 109 e 114 da Parkway.

Um trator que estava sendo transportado em um reboque atingiu o viaduto em novembro, enquanto trafegava pela Middletown-Lincroft Road. Uma pista da Parkway teve que ser fechada por dois dias, enquanto reparos de emergência foram feitos na estrutura. Os trabalhadores instalaram vigas de aço temporárias até que uma correção permanente pudesse ser implementada.

Os motoristas podem ligar para o 511 através do celular ou fazer o download do aplicativo SafeTripNJ para verificar as condições de tráfego no fim de semana.

A Middletown-Lincroft Road também estará fechada na área da Parkway a partir das 4 horas da tarde de sexta-feira até às 5 da madrugada de segunda-feira (30), segundo a polícia de Middletown.