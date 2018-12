Fentanyl: A droga que até os traficantes online temem contrabandear

Produzida de forma sintética, ela pode ser 30 a 50 vezes mais forte que a heroína e até 100 vezes mais potente que a morfina

A rede clandestina da internet tem sido foco de substâncias ilícitas e através da qual traficantes de drogas anônimos vendem de tudo, ou seja, desde maconha à anfetaminas. Entretanto, há uma substância que mesmo os usuários online estão receosos demais para experimentá-la: Fentanyl.

Os maiores fornecedores na rede começaram voluntariamente a banir de seus websites o derivado sintético do ópio, alegando ser perigoso demais para vendê-lo, publicou o jornal The Guardian. Segundo o Departamento Nacional de Criminologia no Reino Unido, os traficantes online estão “tirando das listas” a droga, classificando-a como alguns dos itens que são perigosos demais para negociar. Vince O’Brien, um dos líderes do órgão, explicou que, aparentemente, a decisão tem sido motivada pelo medo de vender uma droga ligada à fatalidades e isso atraia a atenção da polícia.

“Se eles colocarem pessoas vendendo produtos de alto risco, então, isso aumentaria também o risco para eles”, disse Vince ao The Guardian. “Há mercados de venda que não aceitam postagens de armas e explosivos e esses também não aceitam a venda de Fentanyl. Claro, as autoridades de segurança irão priorizar o estoque de armas, explosivos e Fentanyl ao invés de, por exemplo, drogas Classe C e isso pode estar influenciando esse tipo de escolha”.

“Além disso, também existem nas redes clandestinas usuários em fóruns que não pensam estar certo que as pessoas vendam Fentanyl, pois a droga é perigosa e mata muita gente”, acrescentou.

O Fentanyl é uma droga sintética que foi desenvolvida por um químico belga na década de 50. Ela é comumente receitada às pessoas com câncer, dor crônica e é legalmente vendida em alguns países, como a Austrália, na forma de emplastos (patches), de liberação lenta, por poucos dólares. A droga começou a ser comercializada como um analgésico barato porque, pelo fato de ser sintética, ela não depende das plantações de papoulas, portanto, pode ser produzida em massa. Entretanto, um dos principais problemas é a altíssima potência, podendo ser 30 a 50 vezes mais forte que a heroína e até 100 vezes mais potente que a morfina. O Fentanyl é comumente chamado de a “droga do zumbi”.