Férias: O que os imigrantes podem levar nas viagens ao Brasil

A Receita Federal monitora a entrada desses itens e tem regras que precisam ser seguidas para não haver problemas

Já faz calor em algumas regiões do hemisfério sul, portanto, inúmeros imigrantes brasileiros fogem do frio no hemisfério norte e aproveitam para visitar a família e amigos no Brasil. É preciso tomar alguns cuidados ao levar bagagens e bens do exterior.

. Eu declaro:

Bens que ultrapassem a cota de isenção; valores em espécie acima de R$ 10 mil; bens extraviados; itens que devem passar pelo controle da vigilância sanitária, agropecuária ou do Exército.

. Compras:

Bens que não se enquadrem como de uso pessoal estão isentos desde que todos juntos somem US$ 500. Esse valor só vale quando o viajante entrar no país por via aérea ou marítima. Quando a entrada for por via fluvial, terrestre ou por lago, o limite é de US$ 300.

. Bebidas alcoólicas:

Sem pagar impostos, é possível entrar com até 12 litros, no total. Esse é o limite para qualquer via.

. Itens pequenos:

Por via aérea ou marítima, podem-se levar até 20 itens com valor inferior a US$ 10. No máximo 10 deles podem ser idênticos. Por via terrestre, rios e lagos, são até 20 unidades de US$ 5.

. Bens de maior valor:

É possível levar até 20 unidades com valor superior a US$ 10. No máximo três deles podem ser idênticos. Por via terrestre, rios e lagos, é possível levar até 10 itens com valor superior a US$ 5.