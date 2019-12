Ferry Street terá Wi-Fi grátis para todos

O esboço, construção e manutenção do sistema custaram aproximadamente US$ 65 mil

Na terça-feira (10), o Prefeito Ras Baraka, o prefeito interino para assuntos de desenvolvimento econômico e habitacional, Allison Ladd, o vereador do Bairro Leste, Augusto Amador, o presidente do Invest Newark, Bernel Hall, o chefe do Departamento de Informação e Tecnologia da Prefeitura de Newark, E. Steven Emanuel, o diretor executivo do Ironbound Business Improvement District (IBID), Seth A. Grossman, e o presidente da TeknoGRID, Marland Jenkins, anunciaram novo projeto piloto que será instalado ao longo da Ferry St., no bairro do Ironbound. Trata-se da instalação de um sistema de internet sem fio (Wi-Fi) em grande parte da via principal que corta o bairro do Ironbound.

A divulgação do Newark Fiber/Ironbound Business Improvement District Wi-Fi Pilot Project ocorreu na sede do IBID, na 88 Ferry St., na quarta-feira (11), às 11:30 da manhã.

Esta nova rede de Wi-Fi oferecerá locais grátis ao longo da Ferry St., desde a Union Street a Merchant Street, onde concentra-se o comércio local, para que residentes e visitantes ao bairro possam conectar-se com facilidade. O serviço é completamente grátis. A verba para o projeto foi gerada através do dinheiro público, doações privadas em colaboração com o comércio do Ironbound e Newark. O esboço, construção e manutenção do sistema custaram aproximadamente US$ 65 mil e tem o objetivo de apoiar os comerciantes ao permitir que eles promovam e atraiam clientes e mantenham os residentes conectados. O objetivo da Prefeitura é a expansão desse modelo para todos os outros bairros de Newark.