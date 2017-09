Festa da Independência do Brasil agitou Newark

Este ano, o evento marcou o batismo da “Brazil Square” no Ironbound

No domingo (3), as celebrações do Dia da Independência do Brasil no bairro do Ironbound agitaram a cidade de Newark. Esse ano, uma das atrações foi a banda Calcinha Preta, além de outras locais. Trata-se de uma banda de forró eletrônico brasileira, oriunda da cidade de Aracajú, capital de Sergipe, e criada em 1995. O foco dos festejos ocorreu no cruzamento das ruas Ferry, Chambers e Niagara, agora batizada oficialmente de “Brazil Square” (A Praça do Brasil, em inglês).

As celebrações do Dia da Independência do Brasil no bairro do Ironbound, em Newark, tiveram uma série de atrações festivas e culturais. No sábado, 2 de setembro, ocorreu a cerimônia de “batismo” da esquina das ruas Ferry, Niagara e Chambers para “Brazil Square”, que contou com a presença de autoridade brasileiras e americanas, além de muita música e dança. No início de agosto, o Conselho Municipal decidiu com 8 votos a favor e 1 ausência em permitir um 2º nome à esquina, no coração do Ironbound. Há vários anos, o local tem sido o foco dos festejos do Dia da Independência do Brasil na região, que atrai visitantes vindos de várias partes de New Jersey e estados vizinhos, como Nova York, Pensilvânia e Connecticut.

“Este ano, gostei bastante da festa, pois não é toda hora que temos bandas como Calcinha Preta se apresentando numa festa de rua aqui no bairro”, disse Eduardo P. Alves, morador em Newark. “Além disso, parece que desta vez tinha mais gente e a atmosfera era de animação”.

A Ministra dos Direitos Humanos Luislinda Valois (PSDB) participou da cerimônia de batismo da “Brazil Square” e, na Biblioteca Municipal de Newark, concedeu uma palestra sobre o fortalecimento da autoestima das mulheres, o “Mulheres de Poder – Mulheres de Axé”, além de uma visita ao Centro de Recuperação de Mulheres Vítimas de Abuso, também em Newark.

Entre as atrações também estiveram Kinho, vocalista da Banda Luxúria, Tati Dantas, ex-vocalista do Bonde do Forró, Evelyn Oliveira, cantora sertaneja de Ipatinga (MG), o cantor Magary Lord, Edu Casanova, a apresentadora da TV Record Ticiane Pinheiro, o SBT do Nordeste, Regis Salomão, da TV Leste, Marrom, da Rede Bahia e Correio da Bahia, e entre os locais os DJs Erv Master, Júnior e Lucas, os apresentadores Kadu Christo e George Roberts e a Banda Casa Nova.

“Valeu muito à pena o esforço, mas o resultado final foi maior do que eu esperava. Eu considero bastante positiva a decisão de trazer a Silvana Magda para atuar na área cultural, pois pudemos mostrar que o Brasil não é somente futebol e samba. Eu estou muito feliz e parabenizo a comunidade brasileira pelo comportamento exemplar”, disse José Moreira, proprietário do Casa Nova Grill e um dos organizadores das festividades.

“(A festa) superou todas as expectativas, pois até o clima ajudou. Apesar da chuva de sábado, no domingo, os deuses abriram o céu e deu tudo certo. O comportamento das pessoas foi excelente. Eu me surpreendi e somente tenho a agradecer. É muito importante esse exemplo para as novas gerações. Não existe mais aquele ‘povo do outro lado do rio’, mas uma comunidade numerosa e vibrante. Eu me sinto adotada pela cidade de Newark. Eu não tenho palavras. O meu muito obrigado pelo carinho”, disse Silvana Magda, também organizadora do evento.