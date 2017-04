Festa “surpresa” acaba em agressão em MA

Wagner Ribeiro e o filho Caio Ribeiro são acusados de ter agredido fisicamente o homenageado durante a celebração

Na segunda-feira (24), uma festa surpresa na cidade de Framingham (MA) tornou-se violenta quando Wagner Ribeiro, de 49 anos, e o filho Caio Ribeiro, de 28 anos, teriam esmurrado, chutado e golpeado com uma pistola o homenageado da comemoração, informou um promotor público, na terça-feira (25). Entretanto, o advogado dos acusados disse que as acusações são mentira e foram criadas por um indivíduo altamente intoxicado e que sofre de problemas psicológicos.

“A vítima (irmão de Wagner Ribeiro) está sendo avaliado psicologicamente no hospital de Framingham porque ele ameaçou matar a esposa dele e outras pessoas”, disse Michael Foglia, advogado da família Ribeiro. “Ele possui um histórico de problemas psicológicos, problemas com drogas e é alcóolatra”.

Na segunda-feira (24), a suposta vítima foi à delegacia de polícia para denunciar a agressão, disse o promotor Daniel Storms durante a audiência preliminar dos acusados na Corte Distrital de Framingham. Ele relatou que foi à residência de Wagner para o que deveria ser uma festa surpresa em sua homenagem. Durante a festa, Wagner e Caio se desentenderam, ambos portavam armas; a suposta vítima tentou acalmar os ânimos, mas, ao invés disso, pai e filho se voltaram contra ela. As informações são do jornal MetroWest Daily News.

“Wagner Ribeiro deu uma gravata no irmão e começou a esmurra-lo com a outra mão, quanto Caio apontava uma arma para a cabeça dele”, disse Storms.

Depois que Wagner soltou o irmão mais novo, ele e o filho esmurraram, chutaram a vítima, Caio a golpeou com uma pistola, enquanto Wagner apontava outra arma em direção à cabeça”, acrescentou o promotor.

A suposta vítima foi levada ao Metrowest Medical Center em Framingham, onde recebeu curativos para os ferimentos nos joelhos, cotovelos e pescoço.

Quando interrogados, pai e filho negaram ter brigado com a vítima. Eles alegaram que a vítima estava bêbada e aborrecida e caiu em um buraco usado para fazer fogueiras, o que causou os ferimentos. Ambos os acusados permitiram que policiais vasculhassem suas casas. Os agentes encontraram duas armas na casa de Wagner, que possui porte legal de arma. Eles também encontraram outra pistola na residência de Caio, além de um porte de arma falso, disse Storms.

A polícia prendeu pai e filho na noite de segunda-feira. Wagner é acusado de violência doméstica, agressão com o uso de arma perigosa (pés), violência doméstica e agressão e violência doméstica com o uso de arma perigosa (pistolas). Já Caio é acusado de violência doméstica (2), agressão com arma perigosa (pés e pistola) e violência doméstica e agressão.

Apesar de diversas vítimas terem confirmado a versão de Wagner e Cario, o promotor disse que, devido as alegações e ferimentos da suposta vítima, ele pediu à Juíza Jennifer Stark determinasse a fiança de Caio em US$ 10 mil e Wagner em US$ 7.500.

Foglia, argumentando contra as fianças, rebateu que não há testemunhas que apoiem as alegações da suposta vítima e que Caio gravou o incidente em seu aparelho de telefone e que isso inocentará seus clientes.

“A família toda estava lá e todos que estava no local concederam testemunhos exatos e consistentes daquilo que aconteceu”, disse o advogado. “Ele (a suposta vítima) chegou ao local altamente intoxicado. Ele estava tão bêbado que caiu no buraco para fazer fogueiras”.

Stark liberou pai e filho sob a fiança de US$ 1 mil cada. Ela ordenou que pai e filho se mantenham distante da vítima. Wagner e Caio deverão retornar ao tribunal em 6 de junho, para audiência preliminar.