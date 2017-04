Festivais franceses cadastram cineastas brasileiros

O Festival Biarritz Amérique e o Festival Brésil em Mouvements ocorrerão em setembro deste ano

Interessados em participar do Biarritz Amérique Latine poderão inscrever documentários e curtas-metragens até 26 de maio e longas-metragens até 21 de julho. O evento é considerado referência para o cinema latino-americano e ocorrerá entre os dias 25 de setembro a 1º de outubro, em Biarritz, na França.

Já a 13ª edição do Festival Brésil em Mouvements ocorrerá entre 27 de setembro a 1º de outubro, em Paris. As inscrições poderão ser feitas até 31 de maio.

Desde 2005, o festival trabalha com uma seleção de filmes documentários sobre o Brasil e, particularmente, sobre suas questões sociais e de meio ambiente. As projeções dos filmes são seguidas de debates e de encontros com realizadores.