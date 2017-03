Festivais internacionais de filmes abrem inscrições

O Festival Biarritz América Latina aceita inscrições até 1º de julho. Já a 9º edição do In-Edit Brasil, até 31 de março

Os festivais Biarritz América Latina (que ocorre entre os dias 25 de setembro e 1º de outubro) e In-Edit Brasil (entre 14 e 25 de julho) estão com inscrições abertas para curtas-metragens, longas-metragens e documentários. O primeiro aceita, até 31 de maio, inscrições de curtas e documentários. Já os longas têm até o dia 1º de julho para completar o processo. O evento acontece na cidade de Biarritz, na França.

O Festival Biarritz América Latina é um dos eventos contemplados pelo Programa de Apoio à Participação Brasileira em Festivais, Laboratórios e Workshops Internacionais da Agência Nacional do Cinema (Ancine). Filmes oficialmente selecionados para a Competição Oficial poderão solicitar apoio financeiro do Programa e ajuda para a confecção e envio de cópias ao festival. Os interessados precisam inscrever seus filmes dentro do prazo estipulado pela comissão organizadora do festival. Critérios de seleção dependem da duração do filme.

Os longas-metragens devem ser inéditos nos festivais – exceto pelo Festival de Cannes – e circuito comercial francês; curtas devem ter duração máxima de 30 minutos; e documentários devem, necessariamente, tratar de algum aspecto da América Latina.

O Biarritz também exige, em todos os casos, que os filmes tenham sido finalizados entre janeiro de 2016 e junho de 2017 para entrar na disputa pelo troféu Abrazo.

O formulário de inscrição está disponível e pode ser preenchido no site do festival. Nesse caso, é solicitado também um link para visualização do filme. Caso o proponente opte por enviar o documento por via postal, deve-se enviar, também, uma cópia física do filme em DVD.

. Documentário musical:

Também foram abertas inscrições gratuitas para a 9ª edição do In-Edit Brasil – Festival Internacional do Documentário Musical, que ocorre entre 14 e 25 de julho, em São Paulo. O prazo para se candidatar vai até 31 de março. A organização do evento avisa que o festival poderá ter versões itinerantes por outras cidades brasileiras. Interessados devem preencher o formulário de inscrição e, em seguida, enviar cópia da obra para avaliação. O filme pode ser enviado por meio de link protegido por senha, arquivo audiovisual com no máximo 2GB via WeTransfer ou similar ou por cópia física. Neste caso, o proponente deve entrar em contato pelo e-mail [email protected]. Mais informações no regulamento.

A Competição Nacional aceita apenas documentários de longa-metragem, inéditos no circuito comercial, cujo tema principal seja a música, não importando o gênero ou época.

O filme vencedor será exibido no Festival In-Edit Barcelona 2017, com a presença do diretor. O festival cobrirá os gastos com passagens aéreas, hospedagem e diárias de alimentação.