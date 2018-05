Festival de arte homenageia Ivald Granato em Los Angeles

O Made in Brazil conta com mais de 25 artistas contemporâneos brasileiros

Em um período socialmente delicado e regressista, no qual tópicos como a xenofobia ficam cada vez mais evidentes, o festival M.I.B, Made in Brazil, foi idealizado para se apropriar da arte como ponte de ligação entre dois polos criativos de extraordinária relevância mundial, São Paulo (Brasil) e Los Angeles (EUA). Em homenagem ao artista brasileiro Ivald Granato, natural de Campos dos Goytacazes (RJ), a mostra celebra a brasilidade e resgata a memória de um dos maiores nomes das artes plásticas, performáticas e da escultura do país.

A GC2 Escritório de Arte, com curadoria de Adriana Guidolin e produção cultural de Gabriela Leme, organiza no dia 31 de Maio a abertura do M.I.B, festival de arte contemporânea para expor artistas independentes na cidade de Los Angeles, Califórnia. Seguindo na contramão do restrito e elitista mercado de arte, o Made in Brazil abraça artistas contemporâneos com as mais variadas técnicas, visando abrir caminho para uma nova rede de artistas dispostos a ocupar o espaço comum e ressignificar o conceito do que é a arte brasileira e como a mesma é exposta em terras estrangeiras.

“Adotei como temática principal para a curadoria a brasilidade em sua mais pura e crua essência. Foi avaliada, sobretudo, a originalidade e a técnica com que o artista a traduz em sua obra. O Brasil é um país mundialmente reconhecido por seus indivíduos de presença cativante e espírito caloroso. Portanto, procurei por obras que retratam o fervor e a vivacidade do sangue brasileiro.” comenta a curadora Adriana Guidolin, responsável pela idealização, produção e execução de inúmeros projetos de artes visuais alternativos na cidade de São Paulo.

A exposição coletiva dura 40 dias e conta com a participação de mais de 25 artistas brasileiros independentes. Entre eles, nomes indispensáveis na arte contemporânea brasileira como: Antônio Peticov, Caciporé Torres, Cláudio Tozzi, Dalmau e Gregório Gruber. A homenagem especial ao artista performático Ivald Granato contará com performances de live painting de Sandra Zebi e Vitor Matera, música pela banda Brasiliense e DJ Rime e performance de Katia Moraes, Peter Lownds e Lucas Paz.

A abertura do Made in Brazil ocorrerá na quinta-feira (31), das 6:30 pm às 9:00 pm, na Galeria Vinicius de Moraes, na 484 Wilshire Blvd., sala 300, Beverly Hills (CA).