Festival de praia em NJ anuncia atrações para o verão 2019

O evento acontecerá nos dias 21 e 22 de setembro em Asbury Park

Depois de uma inauguração bem sucedida no ano passado nas areias de New Jersey, o festival de música e surf Sea.Hear.Now de Asbury Park anunciou as atrações principais para a 2ª edição. O evento acontecerá no final do verão de 2019.

Na manhã de terça-feira (22), a administração do festival anunciou que o ícone do “jam-rock”, Dave Matthews Band, e os favoritos do “folk-pop”, The Lumineers, agitarão o evento de 2 dias que deve retornar a Asbury Park entre 21 e 22 de setembro.

Os ingressos de 2 dias custam US$ 125 e já estão à venda a partir de quarta-feira (23), às 10:00 am. O restante da programação, que em 2018 trouxe algumas dezenas de bandas de rock, punk e folk, será anunciado na primavera, informaram os organizadores através de uma postagem no Twitter, na terça-feira (22). Haverá mais de 25 apresentações em 3 etapas, 2 na praia próximas ao Convention Hall e 1 no vizinho Bradley Park.

Jack Johnson e Incubus encabeçaram o evento de 2018, que atraiu cerca de 20 mil fãs por dia, muitos dos quais viram Bruce Springsteen subindo ao palco para surpreender as lendas do punk Social Distortion com algumas músicas. O evento é dirigido por Danny Clinch, natural de Toms River e presença constante na cena do rock local como um renomado fotógrafo e tocador de gaita na Tangiers Blues Band.