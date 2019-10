Filha de brasileira é candidata à apresentação no Carnegie Hall

A “Honors Performance Series” permite artistas jovens a estudarem com mestres em dois dos mais renomados palcos do mundo em 2020

Filha de Neide Crespo Mahmood, natural de Mimoso do Sul (ES), a adolescente Farah Crespo Mahmood, de 15 anos, possui um currículo acadêmico e artístico extenso. A jovem, moradora no norte de New Jersey, representou a escola onde estudava, a Northern Valley Demarest of Palisades Park, no Congresso de Futuros Líderes Médicos em Boston (MA), participou do “America’s Got Talent” na 13º estação em Manhattan (NY), em fevereiro de 2017, e concorreu na Columbia University no concurso de canto em nível nacional (NATS), na qual conquistou o 4º lugar na categoria dela.

“Ela é muito ativa e representa também a nossa garra de imigrante nesse país”, falou com orgulho Neide, durante entrevista em janeiro desse ano ao BV, que é casada com um psiquiatra paquistanês, pai de Farah. “Você tem que se preparar para as oportunidades e nunca esquecer as origens. Os filhos têm oportunidades, mas cabe aos pais, como adultos, guia-los”.

. Possibilidade de se apresentar para “o mundo”

Caso seja escolhida na quarta-feira (23), Farah se apresentará no palco do Carnegie Hall em fevereiro de 2020 e no renomado Musikverein em Viena, Austria, no verão de 2020. Através de um processo seletivo, os jovens escolhidos terão a oportunidade de treinarem com músicos de fama internacional e o programa inclui: Atuar em apresentações de elite no Carnegie Hall e Musikverein. Apresentar-se com condutores mestres e adquirir currículo. Treinar e interagir com finalistas de diversas partes do mundo. Fazer parte do passeio “Finalist Celebration Cruise”. Visitar pitorescos e participar de diversas atividades na “Big Apple” e “Cidade Imperial”, além de se hospedar nas áreas centrais de ambas as metrópoles.

Mesmo jovem, Farah estudou piano, canta e sonha também estudar Medicina e um dia atuar como neurocirurgiã, entretanto, não pensa em se afastar da música. Entre 22 a 24 de novembro de 2019, ela concorrerá no Miss New Jersey Teen USA, no Resorts Hotel & Casino em Atlantic City (NJ). A candidata vencedora participará do concurso nacional Miss Teen USA.

. O sonho de ser médica:

Em junho desse ano, Farah participou do Congresso de Futuros Líderes Médicos em Boston, na cidade de Lowell (MA). O evento foi voltado exclusivamente para alunos de destaque (honors) que desejam se tornar médicos ou atuarem na área de pesquisa médica. O propósito do encontro foi honrar, inspirar, motivar e direcionar os melhores estudantes dos EUA, que almejam tornarem-se médicos ou cientistas no ramo da Medicina, a manterem-se fiéis aos seus sonhos e prover-lhes caminhos, planos e recursos que os ajudem a conquistar seus objetivos. No final do evento, Mahmood foi agraciada com um diploma de distinção e excelência.

“Pela atuação acadêmica de destaque, potencial de liderança e dedicação por servir a humanidade através da profissão na Medicina – O Congresso de Futuros Líderes Médicos de 2019”, diz o diploma, assinado pelo Dr. Mário Capecchi, recipiente do Prêmio Nobel de Medicina e diretor do evento, e Richard Rossi, fundador.

Durante o congresso de 3 dias, os participantes ouviram estórias contadas por pacientes e aprenderam sobre os avanços mais recentes e o futuro da Medicina e da tecnologia médica.

No domingo (6), Farah Mahmood foi agraciada com o diploma por “Certificação Acadêmica de Pesquisa Científica Escrita Avançada”. A cerimônia ocorreu em Washington-DC.