Filha de brasileira é escolhida para cantar no Carnegie Hall e Áustria

Farah Mahmood, de 15 anos, foi selecionada para participar do 2020 High School Honors Performance Series, que reúne estudantes de todos os EUA

No final de outubro desse ano, Farah Mahmood, de 15 anos, filha de Neide Crespo Mahmood, natural de Mimoso do Sul (ES), foi escolhida como finalista do 2020 High School Honors Performance Series, que ocorrerá no Carnegie Hall, em Manhattan (NY). A jovem é soprano e foi aceita para atuar como “Alto”. Todos os anos, participam da competição alunos de destaque (Honors) do Ensino Médio (High School) de todos os EUA.

Os participantes serão recebidos em 20 de janeiro, quinta-feira, em New York City por acompanhantes do evento no aeroporto. Na sexta-feira (31), eles participarão de um passeio turístico por Manhattan (NY), incluindo uma visita ao Museu e Memorial 9/11. No sábado, 1 de fevereiro, os jovens conhecerão as instalações do Carnegie Hall ou Lincoln Center, além de ensaio. No domingo (2), eles receberão ingressos para visita ao Museu Metropolitano de Arte Moderna (MMA) e o Museu de História Natural (AMNH), antes da apresentação no Carnegie Hall. Na segunda-feira (3), eles retornarão aos estados onde residem.

. Apresentação na Áustria:

Além disso, Farah participará do festival Musiverein 2020 em Viena, na Áustria. Ela, acompanhada da mãe, chegará ao país em 26 de junho, sexta-feira, e será recebida por acompanhantes no aeroporto. No sábado (27), será realizado um passeio turístico por Salzourg. No domingo (28), Os jovens ensaiarão no Imperial Riding School e assistirão à uma apresentação no Viena State Opera com os finalistas. Na segunda-feira (29), será realizada uma excursão pelo Musikverein (TBD), seguida de ensaio e passeio de barco pelo rio Danúbio. Na terça-feira (30), acontecerá visitação ao Schönbrunn Palace com os finalistas e apresentação de honra no Musikverein. Na quarta-feira, 1 julho, está agendado o retorno aos EUA.

Apesar de jovem, Farah possui um currículo acadêmico e artístico extenso. A estudante, moradora no norte de New Jersey, representou a escola onde estudava, a Northern Valley Demarest of Palisades Park, no Congresso de Futuros Líderes Médicos em Boston (MA), participou do “America’s Got Talent” na 13º estação em Manhattan (NY), em fevereiro de 2017, e concorreu na Columbia University no concurso de canto em nível nacional (NATS), na qual conquistou o 4º lugar na categoria dela.

“Ela é muito ativa e representa também a nossa garra de imigrante nesse país”, falou com orgulho Neide, durante entrevista em janeiro desse ano ao BV, que é casada com um psiquiatra paquistanês, pai de Farah. “Você tem que se preparar para as oportunidades e nunca esquecer as origens. Os filhos têm oportunidades, mas cabe aos pais, como adultos, guia-los”.

Ainda na infância, Farah estudou piano, canta, sonha também estudar Medicina e um dia atuar como neurocirurgiã, entretanto, não pensa em se afastar da música.

. O sonho de ser médica:

Em junho de 2019, Farah participou do Congresso de Futuros Líderes Médicos em Boston, na cidade de Lowell (MA). O evento foi voltado exclusivamente para alunos de destaque (honors) que desejam se tornar médicos ou atuarem na área de pesquisa médica. O propósito do encontro foi honrar, inspirar, motivar e direcionar os melhores estudantes dos EUA, que almejam tornarem-se médicos ou cientistas no ramo da Medicina, a manterem-se fiéis aos seus sonhos e prover-lhes caminhos, planos e recursos que os ajudem a conquistar seus objetivos. No final do evento, Mahmood foi agraciada com um diploma de distinção e excelência.

“Pela atuação acadêmica de destaque, potencial de liderança e dedicação por servir a humanidade através da profissão na Medicina – O Congresso de Futuros Líderes Médicos de 2019”, diz o diploma, assinado pelo Dr. Mário Capecchi, recipiente do Prêmio Nobel de Medicina e diretor do evento, e Richard Rossi, fundador.

Durante o congresso de 3 dias, os participantes ouviram estórias contadas por pacientes e aprenderam sobre os avanços mais recentes e o futuro da Medicina e da tecnologia médica. Posteriormente, Farah foi agraciada com o diploma por “Certificação Acadêmica de Pesquisa Científica Escrita Avançada”. A cerimônia ocorreu na capital dos EUA, em Washington-DC.