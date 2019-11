Filha de brasileira lança série “Let’s Talk” no Instagram

A apresentadora Vicky relata em seus vídeos no IGTV assuntos atuais, polêmicos, temas muitas vezes enviados por seus próprios seguidores

A entrevistadora mirim Vicky, de 17 anos, natural de New Jersey, filha da carioca Vanessa Santos, cresceu e continua com muitas estórias para contar e garra para vencer. Vicky ficou conhecida como a “entrevistadora dos famosos”, depois que passou a entrevistar os artistas brasileiros que vinham se apresentar nos EUA e, pelas lentes dela, já passaram inúmeros deles. Segundo Vanessa, a aptidão da filha para a comunicação foi percebida ainda aos 8 anos de idade, quando surgiu a ideia de gravar um vídeo da menina imitando a entrevistadora Marília Gabriela. A partir daí, ela não parou mais, inclusive entrevistando todos os anos os artistas que se apresentam o Brazilian Day in New York, um dos maiores e mais tradicionais eventos do gênero que acontece anualmente em Manhattan (NY).

Atualmente, Vicky é aluna caloura na Kean University, onde estuda Artes (Teatro), depois de ter concluído o Ensino Médio numa escola de talentos localizada em Scotch Plains (NJ). Ela já participou de grande eventos, campanhas publicitárias, conquistou vários prêmios e é muito querida em meio aos famosos. Atualmente, a jovem está focada em sua carreira como atriz, numa grande rotina entre universidade, testes e gravações.

Apesar de suas entrevistas terem sido o “carro chefe” de sua carreira, a jovem quer mostrar que e capaz de muito mais. Atualmente, ela lançou uma série de vídeos reunidos no canal cujo título é “Vamos Conversar” (Let’s Talk, em inglês). Os episódios são lançados semanalmente nas versões inglês e português, já que ela fala fluentemente os dois idiomas, tornando mais fácil a comunicação com um número maior de pessoas.

Vicky relata em seus vídeos no IGTV do Instagram assuntos atuais, polêmicos, temas muitas vezes enviados por seus próprios seguidores. A intenção e poder mostrar não somente aos jovens, mas a muitos pais como é a visão de um adolescente em assuntos considerados “de adulto”.

Para conhecer melhor a Vicky e seus trabalhos, basta segui-la nas redes sociais: @vickyshowusa