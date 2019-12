Filha de imigrante brasileira candidata-se ao Senado na Califórnia

Ann M. Ravel, natural de Nova York, é candidata à senadora pelo 15º Distrito da Califórnia

Ann M. Ravel, nascida em Nova York, é filha de uma brasileira que emigrou para os EUA na década de 80. Ela recorda que, quando jovem, em San José (CA), acordou com sua mãe gritando, durante a noite, assombrada por suas memórias da infância.

“Minha mãe era imigrante que ficou órfã aos 11 anos de idade, no Brasil. Ela viu a minha avó, a mãe dela, morrer após um aborto auto induzido”, relatou a advogada, que já foi Comissária Democrática da Comissão Federal de Eleições, uma agência reguladora independente criada pelo Congresso para administrar e fazer cumprir a lei de financiamento de campanhas e antiga advogada do Condado de Santa Clara e ex-presidente da Comissão de Práticas Políticas Justas na Califórnia.

Atualmente, Ann é candidata a senadora pelo 15º Distrito da Califórnia. Ela destaca que sua mãe foi “moldada” ao testemunhar o que acontece quando legisladores desumanos desrespeitaram e privaram as mulheres do acesso a cuidados de saúde.

“A indiferença matou minha avó, que vivia na pobreza e tentou melhorar a vida de suas quatro filhas”, acrescentou, ressaltando que o incidente ocorreu em 1936, no Brasil. “Outro país e em outra época”.

No final da década de 80, ela atuou como parte da equipe jurídica no caso Johnson v. Transportation Agency, na Suprema Corte dos EUA. Como advogada no escritório do Conselho do Condado de Santa Clara, Ann já havia julgado o caso, defendendo uma mulher que os supervisores da agência não queriam contratar porque ela era considerada “encrenqueira”.

Atualmente, quase 3 décadas depois, Ravel continua lutando pelos direitos das mulheres no local de trabalho e combatendo os abusos sofridos por elas.

“Apesar de um crescente padrão nacional de desrespeito e indiferença em relação às mulheres, estamos progredindo”, destaca ela. “Mas, ainda não é o suficiente. Aqui no Condado de Santa Clara, demorou até 2018 para o Conselho de Supervisores garantir que os kits de estupro fossem testados; apesar do fato de que os casos de agressão sexual estivessem aumentando”, acrescentou a advogada.

Ela celebra que Conselho finalmente deu um passo à frente, mas lamenta que milhares de sobreviventes e vítimas, provavelmente, ficaram sem justiça.

Em sua plataforma política, Ann citou que continuará lutando por: Cobertura garantida para uma gama completa de serviços de saúde reprodutiva, para que nenhuma mulher tenha que fazer a escolha que sua avó fez. Aplicação de leis de igualdade de remuneração, para que todo californiano receba o que é devido. Leis reforçadas contra o assédio, para que ninguém se sinta insegura no local de trabalho ou online. O fim da discriminação da gravidez no local de trabalho. Licença parental expandida e acesso a cuidados infantis de qualidade a preços acessíveis, para que as famílias tenham uma chance justa. Maior representação feminina no governo, em conselhos, em cargos de nível C.

“Peço a todos, homens e mulheres, que se juntem à luta pela igualdade. Espero que você se junte a nós”, concluiu.