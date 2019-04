Filha de Joe Giudice pede a Trump para evitar a deportação do pai

A estrela do reality show cumpriu 3.4 anos de prisão e corre o risco de ser deportado à Itália

Milania Giudice, filha do casal estrela do reality show “The Real Housewives of New Jersey”, Teresa e Joe Giudice, utilizou o Instagram para pedir ajuda ao Presidente Donald Trump. A jovem pediu ao dirigente dos EUA para impedir que o pai dela seja deportado para a Itália, país que Joe deixou ainda na infância, após ter perdido a apelação na Corte de Imigração.

A adolescente de 14 anos postou uma foto de toda a família e outra com Joe Giudice , que está preso num centro de detenções do Departamento de Imigração (ICE) na Pensilvânia, desde que havia sido liberado da penitenciária.

“Nós nunca pararemos de lutar por você papai. As coisas não as mesmas sem você. Eu sinto terrivelmente a sua falta. Eu não seria a pessoa que sou hoje sem você. Eu não saberia como permanecer forte. Eu preciso de você em casa papai. Tudo o que eu quero é voltarmos a ser uma família. Eu te amo infinitamente camarada. #freejoegiudice @realdonaldtrump”, postou Milania durante o final de semana.

Joe, que cumpriu a pena de 3 anos e 4 meses por fraude postal, remessa de dinheiro e pedido de falência, imigrou aos EUA com 1 ano de idade, mas nunca obteve a cidadania dos EUA. Em outubro, um juiz determinou que ele retornasse à Itália depois de cumprir a pena.

“#donaldtrump faça algo, intervenha. Eu votei em você porque eu te apoio, aquilo que você representa, além da sua forte crença em assumir a uma postura positiva e mudança nesse país e o fato de que você patrocinou financeiramente sua própria campanha. Se você pode fazer todas essas coisas e todas as coisas que já fez eu acho que você pode fazer uma moção e trazer esse homem de volta para a família dele ao invés de envia-lo a um lugar que ele não tem laços, além do histórico cultural”, postou a artista plástica Lúcia Casazza no Instagram.