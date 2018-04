Filha desaparecida de brasileiros é encontrada em MA

Kathrine Rose Morona estava desaparecida há várias semanas na região de Wilmington (MA)

Terminou em final feliz o desaparecimento da adolescente Kathrine Rose Morona, de 16 anos, que estava desaparecida há várias semanas na região de Wilmington (MA). Na sexta-feira (6), Kassiani Back Morona, mãe da jovem, postou em sua página no Facebook que a filha havia sido encontrada.

“Venho aqui comunicar que minha filha Katherine Morona já se encontra em nossa casa. Agradeço à todos que direta e indiretamente me ajudou nesta busca. Agradeço de coração a todas orações direcionadas a nós. Por enquanto, não posso dar mais detalhes, pois este caso está sob investigação, a qual torço para que tudo seja esclarecido. No mais, eu e minha família estamos felizes. Obrigada a todos”, diz a postagem.

. Entenda o caso:

A jovem tinha sido vista pela última vez em 22 de março, aproximadamente às 6 horas da tarde. O Departamento de Polícia de Wilmington foi o responsável pela busca. Na última vez em que foi vista, Kathrine trajava calças da cor preta e uma camiseta vermelha.

Na tarde de terça-feira (27), Kassiani Back Morona, mãe da jovem, postou em sua página no Facebook uma foto de Kathrine companhada da seguinte mensagem: “Boa tarde gente!

Como muita gente já está sabendo, Kathrine está missing desde quinta feira 22. Temos muitos amigos ligando e querendo notícias. (E encarecidamente peço para que ligue somente com alguma informação) Agradecemos imensamente, mais infelizmente também não temos notícias. Por favor, qualquer informação ligar para (978) 658-5071. Agradecemos todas as orações”.

Já na noite de quarta-feira (28), Kassiani postou uma nova mensagem: “Boa noite,

queremos primeiramente agradecer todas as orações, Kathrine continua desaparecida. Estamos acreditando que tenha fugido e que não foi um sequestro. Estamos rezando para que isso seja somente uma loucura de adolescente e que ela volte logo segura pra casa.

Tivemos hoje à tarde a informação de que ela poderia estar na região de Brockton. E todas as providências já estão sendo tomadas para confirmar se de fato a informação é verdadeira. Obrigada a todos e esperamos que ela volte logo”.

Como o caso ainda está sob investigação, Kassiani evitou citar mais detalhes em sua página no Facebook.