Filha faz campanha para brasileira acidentada em NJ

Fernanda Almeida fraturou a tíbia da perna esquerda e foi submetida à cirurgia

Numa manhã de sábado, no início de agosto, uma queda dentro de casa mudou radicalmente a vida de Fernanda Almeida, moradora em Asbury Park. Segundo a filha da brasileira, Gleyce Almeida, um amigo a encontrou chorando e paralisada de dor no chão da sala de estar. O serviço de emergência foi acionado e ela levada ao hospital local, onde foi submetida à cirurgia na perna esquerda. Fernanda havia fraturado a tíbia, um dos ossos que suporta mais peso no corpo humano e é crucial na manutenção do equilíbrio e movimento.

Uma vez que o inchaço na perna diminua, Almeida será submetida à uma segunda cirurgia, seguida de fisioterapia intensa. O período de recuperação é de 4 a 6 meses. Em virtude disso, Fernanda depende integralmente da filha, até que supere essa fase.

“A minha mãe tem trabalhado arduamente toda a vida dela. Ela imigrou legalmente do Brasil há aproximadamente 30 anos, aprendeu o idioma e assimilou a cultura. Ela limpou várias casas e escritórios diariamente, dedicando longas e dias extras para sustentar financeiramente ela e a mim. Devido aos desafios e apoio dela, eu pude terminar os meus estudos e me graduar na universidade”, postou Gleyce no website GoFundMe, onde ela iniciou na quarta-feira (9) uma campanha beneficente em prol da mãe.

“Devido às dificuldades financeiras constantes, ela não pôde adquirir seguro de saúde e porque está empregada, nunca qualificou para o auxílio do Governo/’Charity Care’ (a renda dela é um pouco acima do limite máximo de renda que é US$ 36 mil). No momento, ela deve milhares de dólares e contas hospitalares e mais contas chegarão”, acrescentou.

. Campanha beneficente:

Gleyce abriu no website GoFundMe a página: https://www.gofundme.com/fernandasfight, cujo objetivo é angariar US$ 25 mil para pagar as contas hospitalares e outras despesas. Até a tarde de quarta-feira (16) haviam sido arrecadados US$ 1.210.

“Nós agradecemos a ajuda de qualquer forma possível; seja monetariamente ou compartilhando isso (a página) com os outros. O meu objetivo é aliviar o stress e preocupações financeiras dela para que ela possa se concentrar na recuperação”, concluiu Gleyce.