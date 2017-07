Filho de brasileira morre em acidente de carro em MA

A colisão envolvendo uma caminhonete, um reboque e uma BMW deixou 1 morto e 2 feridos graves

Na tarde de quarta-feira (12), 1 indivíduo morreu e outros 2 ficaram feridos gravemente em decorrência de uma colisão na rodovia Massachusetts Turnpike, na cidade de Brighton. A vítima é filho da brasileira Joelma, gerente do Oliveira’s Restaurant, em Everett, segundo o jornal Brazilian Times.

O trágico acidente ocorreu nas proximidades do prédio New Balance, às 2 horas da tarde, informou o porta-voz da Polícia Estadual, Dave Procópio.

Uma caminhonete com 2 ocupantes que puxava um reboque repleto de sucata parou na pista direita da autoestrada, detalhou Procópio. Ambo os indivíduos saíram do veículo para amarrar melhor a sucata quando um BMW chocou-se contra a traseira do reboque.

O motorista e o outro passageiro da caminhonete foram atingidos no acidente. Uma das vítimas morreu e a outra sofreu ferimentos graves. O motorista da BMW também se feriu.

A Polícia Estadual não divulgou a identidade das vítimas no acidente. Os dois feridos foram levados a hospitais locais em Boston.

As duas pistas da rodovia foram fechadas depois do acidente para permitir a circulação da polícia, investigadores e equipes de socorro. O fechamento provocou engarrafamento no sentido leste até quase a Saída 15, em Newton. Aproximadamente, às 5:10 pm, a Polícia Estadual informou através de um tweet que os destroços haviam sido retirados do local do acidente, embora o engarrafamento permanecesse.