Filho de brasileiros anuncia candidatura a deputado federal em NY

George Anthony Devolder Santos nasceu em Jackson Heights, Queens (NY), filho de imigrantes brasileiros

Na terça-feira (12), George Anthony Devolder Santos anunciou sua candidatura ao 3º Distrito Congressional de Nova York, que inclui a maior parte do litoral norte de Long Island, se expande do noroeste do Condado de Suffolk, atravessando o norte do Condado de Nassau e até o extremo nordeste do Queens. As comunidades de Long Island no distrito incluem: Manhasset, Huntington, Northport, Commack, Dix Hills, Plainview, Bethpage, Hicksville, Syosset, Glen Cove, Roslyn, Port Washington e Great Neck. Os bairros de Queens no distrito incluem: Little Neck, Whitestone, Glen Oaks e Floral Park. O Deputado Federal Tom Suozzi (D) atualmente representa o distrito e está no cargo desde 2017. Nas próximas eleições, Santos concorrerá como candidato republicano.

O anúncio foi feito via comunicado de imprensa em 12 de novembro.

Nascido em Jackson Heights, Queens (NY), filho de pais imigrantes, George Anthony Devolder Santos cresceu em uma família unida do Queens (NY). Sua mãe Fatima Devolder nasceu no Brasil e era filha de imigrantes belgas que fugiram da devastação da 2ª Guerra Mundial na Europa. Seu pai, Júnior Santos, também cresceu no Brasil. Ambos imigraram para os EUA ainda jovens, onde se conheceram, casaram e constituíram família.

Tendo crescido em uma variedade de bairros do norte de Queens, George Anthony frequentou a escola primária no PS 122 em Astória e depois a IS 125 em Sunnyside. Ele ingressou na escola preparatória Horace Mann no Bronx, entretanto, não se formou devido às dificuldades financeiras da família. Ele obteve o diploma do GED (Supletivo) no último ano. Posteriormente, Santos frequentou a Baruch College e em 2010 se formou em Economia & Finanças.

Após se graduar, George Anthony começou a trabalhar no Citigroup como associado e rapidamente avançou para se tornar gerente de ativos associados na divisão de ativos reais da empresa. Logo depois, ele foi oferecido na crescente empresa de hospitalidade Tech, com sede na Turquia, Metglobal, onde liderou os esforços de desenvolvimento de negócios, aumentando a presença dos EUA na empresa.

Ele conquistou a oportunidade de ingressar na Goldman Sachs, mas foi abordado por seu atual empregador, Linkbridge Investors, onde ele rapidamente tornou-se um dos vice-presidentes mais jovens no setor. Atualmente, Santos lidera a equipe de desenvolvimento de negócios no Continente Americano e recebeu vários prêmios de reconhecimento por suas conquistas.

George Anthony teve incutida a paixão pela filantropia desde a infância. Sua mãe, que faleceu em 2016, acreditava fortemente em compartilhar com pessoas menos afortunadas e nunca se esqueceu o motivo de sua família ter fugido da Europa para o Brasil e, consequentemente, imigrado aos EUA em busca de uma vida melhor. Ela fundou uma instituição no Brasil para ajudar 312 famílias pobres a terem acesso às necessidades alimentares básicas, fornecendo alimentos não perecíveis mensalmente durante o período de 18 anos.

Em meados da década de 90, sua mãe e 4 amigos instituíram uma operação diária para distribuir sanduíches pela região nordeste de Queens às pessoas sem-teto que encontrariam nas ruas. George Anthony começou a ajudar a distribuir esses sanduíches a partir dos 8 anos de idade e continuou até a iniciativa terminar com a morte de sua mãe e de outro membro importante do grupo.

Ele e sua família também se engajaram em ajudar crianças com EB (Epidermólise Bolhosa). Por meio de várias organizações sem fins lucrativos em todo o país que apoiam crianças em todo o mundo, eles têm se orgulhado em financiar organizações que ajudam essas crianças em partes remotas do mundo onde não têm higiene básica no cuidado das feridas cutâneas provocadas pela síndrome.

Além disso, Santos é apaixonado por animais, fundando e administrando uma organização sem fins lucrativos 501 (c) (3), chamada “Friends of Pets United” (FOPU) de 2013 a 2018. A ONG dedicava-se à operação de resgate de animais, resgatando 2.400 cães e 280 gatos e conduzindo com sucesso o TNR (esterilização e liberação de armadilhas) de mais de 3 mil gatos de rua.

Nas horas vagas, George Anthony gosta de voleibol e tênis e já participou de vários torneios amadores na região do Tri-state (NY, NJ e CT). Ele é um ávido leitor e gosta de livros que vão de ficção científica a autobiografias.