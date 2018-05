Filho de brasileiros morre afogado em piscina em NH

Adriel Amorim, de 3 anos, estava numa festa organizada por amigos da família em New Boston

Na noite de segunda-feira (14), Adriel Amorim, de 3 anos, nascido em Manchester (NH), que foi encontrado numa piscina em uma casa em New Boston (NH), faleceu no Boston Children’s Hospital. Mark e Andréa Howarth são os proprietários do imóvel onde ocorreu a tragédia na noite de domingo (13). O casal realizou um churrasco de comemoração do Dia das Mães e convidaram cerca de 50 membros da igreja que frequentam, incluindo a criança e os pais dela. As informações são do jornal local Union Lider.

“Estava um dia tão lindo; ensolarado, fazendo churrasco, cozinhando. Algo assim é a última coisa que você espera”, disse Mark Howarth, na terça-feira (16). “Você fica imaginando por que. Não havia álcool, nem cigarros ou brincadeiras agressivas; você não poderia reunir um grupo melhor de pessoas”.

“Os homens cozinhando para as mães, não houve discussões e as crianças tocavam canções cristãs. Era como um conto de fadas”, acrescentou ela.

Mark relatou que viu a última vez Adriel duas horas antes cercados de outras visitas antes que fosse retirado da piscina pelo pai, Adriano Amorim, pouco antes das 9 horas da noite. Howarth estava na cozinha da casa quando ouviu que a criança foi encontrada inconsciente na piscina coberta da casa. Depois que o menino foi retirado da água, Adriano Amorim e Andréa revezaram-se fazendo respiração artificial (CPR) até que a equipe de emergência chegasse ao local.

Andréa, que se identificou como amiga íntima da família da criança, disse que os pais de Adriel buscam conforto na fé desde o falecimento do filho. Ela descreveu o menino como inteligente e alegre. “Ele falava inglês e português”, disse ela. “Ele era a coisa mais fofa e chamava o pai dele de ‘meu grande amigo”.

A polícia informou que Adriel foi pronunciado morto às 7:60 pm de segunda-feira (14) no hospital de Boston. A causa oficial do falecimento ainda não foi divulgada. O chefe de polícia de New Boston, James Brace, informou que o incidente continua sob investigação.

. Campanha beneficente:

Na segunda-feira (14), Andréa Howarth iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/andrea-howarth; cujo o objetivo era arrecadar US$ 10 mil para as despesas com o funeral e sepultamento. Até a tarde de quinta-feira (17), foram arrecadados US$ 14.537.

“Nós estamos de corações partidos em comunicar o infortúnio da partida do nosso filho amado, Adriel Amorim. Nós queremos que nossas famílias e amigos encontrem paz. Nós ofereceremos um funeral. Não há nada que nós ou amigos e familiares possamos dizer que faças as coisas melhores, tudo que podemos fazer é amar e lembrar do menino Adriel Amorim do jeito alegre que ele era. Adriel Amorim um menino novo amado pelas suas irmãs Rebecca e Hanna. Adriel foi e é profundamente amado pela sua família e sempre sentiremos sua falta. Aqui é para aqueles que gostariam de ajudar essa família a cobrir os custos do funeral.

Palavras para sua meditação: E exclamou em oração: “Nu deixei o ventre de minha mãe, e nu partirei da terra. Yahweh deu, Yahweh o tomou; louvado seja o Nome do SENHOR!” – Jô 1:21

Andréa’ Howarth words: Com o coração partido se você me conhece aqui e o jeito de ajudar”, postou ela no GoFundMe.com.

. Funeral:

Segundo o website da Phaneuf Funeral Homes & Crematorium, na 243 Hanover St, Manchester, NH 03104, o funeral de Adriel Amorim está marcado para acontecer na sexta-feira (18).