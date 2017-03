Filho de brasileiros morre após provável suicídio em MA

Breno Mansur Dutra fazia parte de uma família veterana de imigrantes que vive há mais de 3 décadas nos Estados Unidos

Na manhã de quinta-feira (9), Breno Mansur Dutra, de 28 anos, natural de Framingham (MA), foi encontrado desacordado no quarto da casa onde vivia; asfixiado por um cinto. Ele foi encontrado ainda com vida pelo cunhado, mas faleceu a caminho do hospital local.

Breno é filho do casal Sebastião, conhecido na comunidade por “Tito”, e Gleydis Mansur, ambos naturais de Governador Valadares (MG). Ele deixa dois irmãos: Glenda, de 31 anos, e Sebastian, de 24 anos.

Dutra fazia parte de uma família veterana de imigrantes que vive há mais de 3 décadas nos Estados Unidos. Atualmente, ele morava com amigos em Framingham (MA) e seus pais em Ashland (MA), na região do Metrowest.

Torcedor do time de futebol Palmeiras, Breno participava com frequência os eventos brasileiros, assim como os principais restaurantes da região onde nasceu e foi criado.

Nas redes sociais, vários amigos postaram mensagens de carinho:

“É triste demais receber uma notícia do falecimento de um amigo que morava nos EUA e marcou minha infância por muito tempo no Brasil! Simplesmente lamentável!! Breno Mansur Dutra!! Vá em paz meu amigo!!” Postou Davi Dalla.

“Uma homenagem a um amigo que nunca irei esquecer. A tristeza aperta meu coração nesse momento e as lágrimas não consigo conter. Vem a todo o instante boas lembranças do nosso tempo de escola. Das brincadeiras, das zoeiras, das paixões que não davam certo, dos problemas familiares, das parcerias na porta da casa do Ian… Nossa bandinha cover, eu como ‘Chester’ e você como ‘Mike’. Lembranças de um ano novo incomum, sozinhos, sem nada para comer e assistindo Live in Texas repetidamente. Breno Mansur Dutra, um amigo que nunca irei esquecer!” Postou Gabriel Campos.

O corpo de Breno está sendo submetido à necropsia pelas autoridades, que tentam descobrir detalhes sobre a causa da morte. Os familiares ainda determinarão a data do velório, cremação ou sepultamento, após a liberação do corpo.