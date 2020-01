Filho de Bruce Springsteen é empossado como bombeiro de Jersey City

Sam Springsteen, de 25 anos, assumiu oficialmente o cargo na terça-feira (14), na presença dos pais e do Prefeito Steve Fulop

Na terça-feira (14), o filho da lenda do rock de New Jersey, Bruce Springsteen, é agora oficialmente um bombeiro de Jersey City (NJ). Ele foi empossado ao cargo com outros 14 recrutas pelo chefe do Corpo de Bombeiros, Steven McGill. Durante a cerimônia, o artista e a esposa dele, Patti Scialfa, sentaram na primeira fila para o grande momento.

“Este é realmente o dia do meu filho”, disse Bruce aos repórteres. “Estou empolgado por estar aqui”.

Perguntado se, como pai, ele estava preocupado com os perigos do trabalho, Bruce acrescentou: “Você sabe que eu acho que ele pode se dar muito bem”.

Sam Springsteen, de 25 anos, ingressou no departamento como estagiário durante o verão, cumprindo o sonho ao longo da vida de ingressar no Corpo de Bombeiros, relatou Scialfa em uma postagem no Instagram na ocasião.

“Você seguiu seus sonhos… Bombeiro de JC… Fique seguro… Ame o seu coração valente”, escreveu a mãe.

O jovem Springsteen fez o exame para a função em 2018 e ficou em 42º lugar entre 961 candidatos.

“Um grande parabéns aos novos bombeiros que estão se juntando a nós”, disse o prefeito de Jersey City, Steve Fulop, durante a cerimônia de terça-feira (14). “Eles estão ingressando, todos eles, o melhor corpo de bombeiros do país”.

Sam é o mais novo dos filhos de Springsteen com Scialfa: Evan James, de 29 anos, é músico e Jessica Rae, de 28 anos, é campeã do showjumper. Perguntado se foi difícil se tornar bombeiro, Sam Springsteen simplesmente respondeu: “Não foi fácil”.