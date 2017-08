Filho de Michael Douglas terá filho com brasileira

Vivian Thibes é professora de Ioga e namora Cameron desde que ele foi preso

A família Douglas continua crescendo. Cameron Douglas, filho do ator Michael Douglas e neto de Kirk Douglas, está esperando o primeiro filho com a namorada Vivian Thibes, publicou a revista People, na sexta-feira (18).

“Todos estão felizes por eles”, publicou a revista. “O Michael já está se preparando para ser avô”.

Cameron, de 38 anos, e instrutora brasileira de Ioga, Thibes, de 39 anos, estão juntos desde que ele foi detido.

O astro do filme “Wall Street” foi condenado a 5 anos de prisão por posse de heroína e venda de drogas, incluindo anfetamina, em 2010, mas a sentença foi ampliada depois que ele assumiu ter traficado drogas na penitenciária. Como resultado, Cameron foi posto na solitária entre 2012 e 2014, na Maryland’s Cumberland Federal Corrections Institute.

Michael chegou a falar publicamente sobre a prisão do filho, que aconteceu na mesma época em que ele começou a lutar contra um câncer na língua: “Isso partiu meu coração, essa combinação (do diagnóstico e da prisão de Cameron)”.

O ator sempre visitou o filho regularmente na cadeia e durante seu discurso ao ganhar o Emmy em 2013 por interpretar Liberace em “Behind the Candelabra”, falou sobre a prisão brutal do herdeiro mais velho. “Eu estou questionando o sistema. Primeiro eu fiquei certamente desapontado com meu filho, mas alcancei um ponto agora em que estou desapontado com o sistema… Se você der um deslize, eles te punem. No caso do meu filho, ele passou quase dois anos confinado numa solitária”, afirmou na ocasião.

Cameron foi liberado e transferido para uma casa de recuperação em agosto de 2016.

Segundo fontes, “o Cameron falará sobre o a dificuldade dele em ser o filho e neto de dois ícones de Hollywood e as escolhas erradas que o levaram a prisão e solitária. Ele está discreto após a liberação e planeja passar mais tempo com os pais. Ele acredita que isso seja um novo começo e a oportunidade para uma nova vida”.