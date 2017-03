Filho de Muhammad Ali é detido novamente em aeroporto

Muhammad Ali Jr. foi interrogado pela segurança em Washington quando embarcava em um voo da Jet Blue com destino à Flórida

Muhammad Ali Jr., filho da lenda do boxe Muhammad Ali, foi detido pela segunda vez em um aeroporto em Washington, informou seu advogado na sexta-feira (10). Ali foi parado e interrogado quando ele e sua mãe tentavam 3embarcar em voo da companhia Jet Blue com destino à Flórida, na quarta-feira (8).

Ele estava em Washington concedendo uma palestra junto aos membros do subcomitê do Congresso sobre segurança na fronteira relacionada ao fato de ter sido detido no Aeroporto de Fort Lauderdale (FL) em 7 de fevereiro, depois de retornar da Jamaica, segundo seu advogado, Chris Mancini.

“Ir a Washington obviamente ‘balançou’ o Departamento de Segurança Nacional”, disse Mancini.

A congressista democrata da Flórida, Debbie Wasserman Schultz, que já liderou Comitê Democrata Nacional, estava no mesmo voo de quarta-feira. Ela postou no Twitter uma foto com Ali depois que ele foi autorizado a embarcar com a legenda: “De volta para casa em um voo doméstico, Muhammad Ali foi detido novamente. Descriminar religiosamente o filho do ‘Maior’ não nos tornará mais seguros”,

Ali e a mãe, Khalilah Camacho Ali, nasceram nos Estados Unidos. Eles disseram aos repórteres após o incidente que acreditam terem sido detidos porque são muçulmanos e possuem nomes árabes.