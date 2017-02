Filho de Muhammad Ali Jr. fica detido em aeroporto

O filho do legendário boxeador voltava de uma conferência ocorrida na Jamaica

No início de fevereiro, o filho do lutador Muhammad Ali foi detido no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale, Flórida, logo após os decretos de lei assinados pelo Presidente Donald Trump na imigração. O incidente foi divulgado na sexta-feira (24).

Na terça-feira (7), Muhammad Ali Jr. vinha de uma viagem à Jamaica em companhia da mãe, Khalilah Camacho Ali, quando agentes da imigração o detiveram numa sala e o interrogaram por 30 minutos. Ali Jr., que não possui antecedentes criminais e nasceu nos Estados Unidos, foi questionado repetidamente sobre a sua religião. “De onde vem o seu nome?” “Você é muçulmano?” Teriam perguntado os agentes.

Ele respondeu: “O meu pai era o campeão de boxe peso pesado Muhammad Ali” e “Sim, eu certamente sou”.

Os agentes não acreditaram na resposta da primeira pergunta e pareceram não saber o que fazer com a segunda.

Ali Jr., de 44 anos, nasceu na Filadélfia (PA) e retornava de Montego Bay, Jamaica, onde ocorreu uma conferência sobre o Mês da História Negra na qual ele e a mãe foram palestrantes. O advogado e amigo da família, Chris Mancini, informou que eles avaliam apresentar uma ação judicial. “Para a família Ali é mais que claro que isso está diretamente ligado aos esforços do Sr. Trump em banir muçulmanos dos Estados Unidos”, disse ele.

“Isso é um ultraje”, disse Mancini, ex-promotor público e amigo da família.

“Eu não sei o que está acontecendo com a alegação do Sr. Trump que esta proibição não é baseada em religião. Nós não discriminamos nesse país tendo como base a religião”, acrescentou.

Khalilah Ali mostrou aos agentes de imigração fotografias dela com o ex-marido, o legendário lutador de boxe Muihammad Ali e, então, eles decidiram não detê-la.

Muhammad Ali Jr. não portava fotografias com o pai.

Talvez, a parte mais dramática da história é ouvir que Khalilah Camacho Ali, de 67 anos,, segunda esposa de Muhammad Ali e mãe de 4 filhos do boxeador, correndo pelos corredores do Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood em pânico, tentando encontrar pessoas que pudesse encontrar o filho.

Em 27 de janeiro, o atual Presidente Donald Trump assinou o decreto de lei que proíbe a entrada nos EUA de cidadãos naturais de 7 países muçulmanos. Um juiz federal em Seattle, Washington, bloqueou a ordem poucos dias antes da viagem de Ali Jr. e o decreto enfrenta uma batalha judicial.

O Departamento de Patrulha da Fronteira (CBP) não comentou o caso.