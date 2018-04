Filho de senador quer processar “caçador de ilegais” no Arizona

Joe Arpaio é acusado de processar o ex-casal Austin Flake e Logan Brown para ganhar publicidade e prejudicar a imagem do Senador Jeff Flake

O filho do Senador Jeff Flake tentará novamente acionar judicialmente o candidato que tenta substituir o pai, o ex-xerife Joe Arpaio. A ação teria como base o processo criminal apresentado contra ele por Arpaio pela morte de 21 cachorros num canil no Arizona.

Austin Flake e a ex-esposa dele perderam a acusação de malícia por parte do então xerife no julgamento ocorrido em dezembro. Entretanto, o advogado deles, Stephen Montoya, disse que tentará apresentar outra ação judicial, pois as autoridades não apresentaram evidências chaves que teriam mudado a opinião dos jurados a favor de seu cliente.

A ação judicial é o resultado da acusação de maltrato a animais que foi apresentada contra Flake e a então esposa dele, Logan Brown. A morte dos cães por calor excessivo em 2014 num canil localizado num subúrbio de Phoenix, que pertence aos pais de Logan, foi a base da acusação. Austin e Logan cuidavam dos animais enquanto os sogros estavam fora da cidade.

O caso contra o casal foi cancelado a pedido dos promotores públicos, após um especialista ter determinado que um ar-condicionado no canil falhou porque os técnicos não realizaram a manutenção de forma apropriada. Eventualmente, os donos do canil assumiram a culpa com relação à acusação de maltrato a animais.

Arpaio era o xerife da região metropolitana de Phoenix na ocasião. A ação civil alega que ele processou o casal para ganhar publicidade e prejudicar a imagem de Jeff Flake, que se opunha a ele com relação à imigração e criticava o movimento que questionava a nacionalidade americana nata do Presidente Barack Obama. O Senador não tentará a reeleição.

Em janeiro, Arpaio anunciou a candidatura para substituir Flake. A disputa na primária republicana também inclui a Deputada Martha McSally e a ex-senadora estadual, Kelli Ward, favorita do antigo conselheiro do Presidente Trump, Steve Bannon.

Semana passada, o advogado de Austin Flake disse que um gráfico criado pelas autoridades que mostrava detalhadamente gotas do aparelho elétrico caindo no interior do canil não foram entregues ao cliente dele antes do julgamento. Montoya detalhou que descobriu da existência do gráfico quando questionava um promotor público do Condado de Maricopa durante as audiências. Tal gráfico compromete as alegações feitas pelas autoridades que os aparelhos de ar-condicionado estavam funcionando toda a noite, disse Montoya.

Uma segunda audiência da ação judicial de Flake contra a detetive Marie Trombi, que investigou a morte dos cães, está agendada para 5 de julho. Durante uma audiência preliminar, um juiz disse que Trombi não enfrentaria responsabilidade pelas ações dela na investigação da morte dos animais, entretanto, o magistrado reverteu a decisão no julgamento de dezembro. Steven Dichter, o advogado que representa Marie, evitou comentar o porquê da mudança de decisão.