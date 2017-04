Filho de Trump quer ser governador de NY

Don Trump Jr. disse que adoraria seguir os passos políticos do pai, o atual Presidente Donald Trump

Donald Trump Jr. quer disputar à carreira política, dizendo aos membros de um clube de armas elitizado que pensava em se tornar governador de Nova York. Ele respondeu aos membros do F6 Labs em Hicksville (NY) e, quando perguntado sobre suas ambições políticas, ele comentou que adoraria seguir os passos do pai, o Presidente Donald Trump.

Na terça-feira (4), ele disse ao website Page Six que está interessado em concorrer ao cargo público de governador de Nova York e que a posição de prefeito da cidade de Nova York seria menos interessante para ele. Don Jr. acrescentou que não queria ser um dos 100 senadores e nem membro do Congresso.

Acompanhando o pai durante os comícios de campanha fez com que ele pensasse em seu futuro na política. “Eu quero estar nos bastidores, ser o porta-voz e lutar contra a mídia liberal e louca? Talvez”, comentou. Ele brincou que sentia falta da intensidade da campanha presidencial: “Voltar a fazer acordos é tedioso após 18 meses. A política me contagiou”.

Desde que o pai assumiu o cargo, ele e o irmão Eric administram a Trump Organization. Apesar de Don Jr. não confirmar que concorrerá, o Governador Andrew Cuomo já prepara para disputar a reeleição em 2018, embora ele tenha sido nomeado como possível candidato presidencial em 2020. Cuomo discorda do Presidente Trump no que diz respeito à imigração, mudança climática e ObamaCare, além de pressionar para a regulamentação das armas de fogo.

Entretanto, Don Jr. parece estar formando sua base entre os ativistas e entusiastas a favor das armas de fogo. Ele mesmo é um caçador ávido que já matou elefantes e posou ao lado de um leopardo morto numa postagem controversa no Twitter. Discursando para um grupo de pessoas que incluiu o comissário de polícia do Condado de Nassau, Thomas Kumpter, o fabricante de vodca, Marty Silver, o advogado de lobista, Brad Gertsman, e o dono de restaurante Chris Tsarsi, ele disse que se oporia a qualquer coisa que restrinja a 2ª Emanda Constitucional e que apoia as leis estaduais de reciprocidade, que permite que armas sejam transportadas entre os estados desde que acompanhadas de licenças. Além disso, ele passa todos os finais de semana na região de Catskills caçando, pescando e atirando em companhia da família.

Segundo fontes, “Don Jr. não tem intenções de concorrer a um cargo político no momento, pois está totalmente focalizado em administrar a Trump Organization com o irmão dele”.