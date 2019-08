Filhos de Trump estarão em Newark para luta do UFC

Donald Trump Jr. e Eric Trump confirmaram a presence na Arena Prudential

Na tarde de sábado (3), Donald Trump Jr. e Eric Trump estarão presentes ao UFC Fight Night na Arena Prudential, no centro de Newark (NJ). Eles confirmaram a presença e apoiarão o lutador Colby Covington, divulgou o repórter Ariel Helwani, da ESPN.

Covington, ex-campeão do UFC, apoiou publicamente o Presidente Donald Trump. Em sua foto de perfil no Twitter, ele aparece ao lado do Presidente, que segura o cinturão de campeão do lutador, que em troca aponta para o boné vermelho de campanha presidencial com a frase “Make América Great Again” (MAGA).

“Como @POTUS @realDonaldTrump sempre diz: Promessas feitas. Promessas cumpridas. Prazer em finalmente conhece-lo Sr. Presidente. Obrigado por colocar sempre a América em primeiro lugar!” Diz a postagem no Twitter.

“A razão pela qual eu sou fã do Colby é porque ele é um vencedor que fala muita bobagem, mas sempre apoia… Simplesmente, como outra pessoa que eu conheço”, disse Donald Trump Jr. a ESPN. “Eu estou entusiasmado em estar ao lado do ringue no sábado para apoiá-lo”.

Covington enfrentará Robbie Lawler no principal evento de UFC na ESPN. A luta começa às 3:30 da tarde. As disputas preliminares começam ao meio-dia. Os lutadores Jim Miller e Mickey Gall, naturais de New Jersey, também lutarão em disputas separadas.