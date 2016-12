Filhos fazem campanha para funeral e cremação de brasileira em NY

Nos últimos meses, os dois filhos de Fátima Devolder, moradora em Queens (NY), dedicavam-se em horário integral no cuidado com a mãe

Na manhã de sexta-feira (23), Fátima Devolder, de 54 anos, natural de Niterói (RJ), moradora em Queens (NY), perdeu a luta de pouco mais de 1 ano para um câncer na região pélvica. Ela havia celebrado no hospital o seu aniversário no dia anterior, 22 de dezembro; uma de suas datas prediletas. O avanço da doença para outras partes do corpo (metástase) provocou a falência múltipla dos órgãos, explicou Anthony Devolder, filho de Fátima, à equipe de reportagem do BV, na segunda-feira (26).

Ele detalhou que Fátima vivia há 33 anos nos EUA e, antes de adoecer, trabalhava como cozinheira para famílias ricas em Manhattan (NY), especialmente na Park Avenue. Ela foi diagnosticada com a doença em maio de 2015, após sentir dores fortes na região pélvica. Depois do tratamento quimioterápico, a doença sofreu processo de remissão, em novembro do mesmo ano. Animada, ela e o filho planejaram mudar-se para a Flórida, assim que ele conseguisse a transferência no emprego. Uma vez na Flórida, em março de 2016, ela voltou a sentir dores ainda mais fortes; quando exames posteriores revelaram o retorno do câncer, desta vez de forma mais agressiva. Em outubro, Fátima retornou à Nova York, pois queria ficar mais próxima dos amigos e familiares durante o segundo tratamento. O avanço da doença provocou a falência gradativa dos órgãos, culminando em seu falecimento um dia depois do seu 54º aniversário; celebrado em 22 de dezembro.

Anthony detalhou que, devido às despesas com o tratamento hospitalar da mãe, o corpo será velado e cremado. As cinzas serão levadas ao Brasil para que sejam sepultadas no jazigo da família no Cemitério Municipal de Niterói. O envio das cinzas ocorrerá em fevereiro de 2017, no período do carnaval, época do ano que ela gostava muito.

“A minha mãe era uma pessoa muito alegre e generosa. Ela tirava a roupa do corpo para ajudar as pessoas. Algumas vezes, depois de voltar da escola, encontrei pessoas na sala lá de casa. A minha mãe explicava que aquela tal amiga tinha brigado com o marido, portanto, não tinha onde ficar. Ela era assim; uma pessoa alegre, honesta, generosa e trabalhadora”, lembrou Anthony.

. Campanha beneficente:

No sábado (24), véspera de Natal, Anthony lançou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/funeral-e-memorial-fatima-devolder, que visa angariar verba para o funeral e cremação de Fátima Devolder. O objetivo da campanha é conseguir o total de US$ 9 mil e, até a tarde de segunda-feira (26), haviam sido coletados US$ 1.350.

“Amigos, é com muito pesar que informamos que a Fátima entrou em seu sono eterno. Sabemos que está descansando e na presença de Deus. Neste momento tão delicado e inesperado, gostaríamos da ajuda de todos para os custos com o velório. Fátima deixou dois filhos que não estavam trabalhando, pois ela necessitava 24 horas de cuidados e agora eles estão precisando da nossa ajuda nesse momento tão delicado. Qualquer valor de doação é muito bem vindo. Obrigada! Deus abençoe!” Detalha a mensagem postada no GoFundMe.com.

Vários doadores postaram no GoFundMe.com mensagens de carinho e apoio aos filhos de Fátima Devolder.

“As minhas mais sinceras condolências pela sua mãe, Anthony! As nossas mães são de fato as melhores e mais leais amigas, que sempre cuidam de nós. A sua mãe está em um lugar melhor, ela era uma lutadora forte e agora está em um bom lugar com o nosso Senhor”, postou Rafick Bdaro.

“Por favor, doem. Eu não conheço a Fátima, mas hoje por ela e amanhã alguém poderá fazer quando você precisa mais. Deus abençoe a família dela”, postou Murilo Magalhães.

As doações para o funeral e sepultamento de Fátima Devolder podem ser feitas através do link: https://www.gofundme.com/funeral-e-memorial-fatima-devolder