Filme “Os 10 Mandamentos” será exibido nos EUA

A obra será exibida em português, espanhol e inglês em 8 estados americanos

Após o sucesso da novela em 2015, com efeitos especiais grandiosos e uma história emocionante, o filme produzido pela Rede Record reconta uma das mais famosas passagens da Bíblia: a saga de Moisés. A obra reconta desde o nascimento do Profeta até a chegada de seu povo à Terra Prometida, passando pela fuga do Egito através do Mar Vermelho e o encontro com Deus no Monte Sinai. Livre adaptação dos livros Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o filme cobre mais de 100 anos de história, em tramas recheadas de emoção.

O ator Guilherme Winter faz o papel de Moisés, com roteiro de Vivian de Oliveira e direção de Alexandre Avancini. O filme estará disponível em espanhol, inglês e português, além disso, será exibido em 8 estados americanos. Fenômeno de audiência no Brasil, a novela “Os Dez Mandamentos” superou o Jornal Nacional e as novelas globais “Babilônia” e “A Regra do Jogo”. Ela foi exibida em Angola, Argentina, Chile, Costa Rica, Japão, Moçambique, Polônia, Portugal, República Dominicana e Uruguai. O filme segue sua trajetória de sucesso mundo afora. Ele já foi exibido em 30 países e agora chega aos EUA e Porto Rico.

. Exibições em Nova York:

Na região metropolitana de Nova York, o filme “Os Dez Mandamentos” será exibido nas seguintes salas de cinema:

. Cinema Village

. UA Kaufman Astoria Stadium 14 & RPX

. Linden Boulevard Multiplex Cinemas

. Exibições em Massachusetts:

. Showcase Worcester North (Em inglês e com legendas em espanhol)

. Showcase Cinema de Lux Revere (Em português)

. Exibições em Connecticut:

. Showcase Cinemas Bridgeport

. Exibições em New Jersey:

. CityPlex 12

Na 360-394 Springfield Avenue, Newark, NJ 07103