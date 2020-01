Filme “Sequestrada” aborda a devastação na Amazônia e estreia nos EUA

Em 9 de dezembro, a obra foi exibida no Dirksen Senate Building, em Washington-DC, seguida de conversa com cineastas

A Outsider Pictures e Strand Releasing anunciam o lançamento do filme “Sequestrada” no VOD, a estreia da produtora e especialista em mudança climática Sabrina McCormick, co-dirigida por Soopum Sohn, estrelado e produzido por Tim Blake Nelson (A Balada de Buster Scruggs) e também estrelado por Gretchen Mol (Império do calçadão). O thriller ambiental aborda a devastação da Amazônia brasileira e foi disponibilizado nas plataformas digitais desde 17 de dezembro.

“Sequestrada” relata a estória de Kamodjara e seu pai, Cristiano, membros da Arara, uma tribo indígena da Amazônia. Quando eles deixam sua reserva para protestar contra uma barragem que deslocará seu povo, Kamodjara é separada de sua família e sequestrada por traficantes.

Roberto, um burocrata da reserva indígena que supervisiona um relatório que pode mudar tudo, sofre pressão para apoiar a construção da barragem. Thomas, um investidor americano, viaja ao Brasil para influenciar a opinião de Roberto. O filme conta a história de como essas três vidas se entrelaçam em um cenário de geopolítica e desastre ambiental.

A obra foi filmada no Brasil e é baseada no evento da vida real da construção da barragem de Belo Monte, que está desalojando a tribo Arara; que vive ao longo do rio Amazonas por inúmeras gerações. O filme, que teve sua estreia mundial no Festival de Cinema de Pequim, incorpora habilmente as experiências de atores não profissionais locais para contar uma história local emocionante de consequências globais.

Em 9 de dezembro, o filme foi exibido no Dirksen Senate Building, em Washington, DC. A exibição foi seguida de conversa com os cineastas e moderada por Melissa Stevens, diretora executiva do Milken Institute Center for Strategic Philanthropy.

Sabrina McCormick (roteirista e diretora) foi produtora e produtora associada em segmentos da série Showtime, The Years of Living Dangerously, que ganhou o Emmy de Melhor Série de Documentários em 2014. Seu primeiro documentário premiado, No Family History (2009), acompanhou a publicação de seu primeiro livro com o mesmo título que relata uma mulher com câncer de mama lutando para descobrir o que causou sua doença. Financiada pela National Science Foundation, ela co-dirigiu After the Cap, o único documentário interativo sobre o derramamento de óleo da Deepwater Horizon. Seus curtas narrativos, A Good Egg e FracKtured, foram vistos em festivais em todo o país. Ela é professora associada da George Washington University.

Já Soopum Sohn (co-roteirista e co-diretor) é um roteirista/diretor e diretor de fotografia coreano-americano, cujos trabalhos de curta e longa-metragem foram apresentados no Festival de Cannes, no Museu de Arte Moderna e no Festival Internacional de Cinema de Busan. Seu curta, Island to Island, recebeu um prêmio da Academia de Estudantes. Ele ensina Cinema como professor convidado na Universidade de Long Island (NY).