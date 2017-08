Filmes brasileiros concorrem em festivais internacionais

As obras são “As boas maneiras”, “Severina”, “Era uma vez Brasília”, “No gargalo do samba” e “O mesmo nada”

Cinco filmes brasileiros vão participar de quatro festivais internacionais neste mês. Por isso, a Agência Nacional do Cinema (Ancine) apoiará as exibições por meio do Programa de Apoio à Participação Brasileira em Festivais, Laboratórios e Workshops Internacionais.

O auxílio ocorre em diversas modalidades, e vai desde a confecção da cópia legendada, até o apoio financeiro e o envio da cópia do filme. Entre os festivais estão o de Locarno (Suíça), o DOCTV América Latina, o Festival de Cinema Mundial de Montreal e o 74º Festival Internacional de Cinema de Veneza.

Parte da programação da mostra competitiva Cineastas do Presente do Festival de Cinema de Locarno, na Suíça, poderá ser vista em streamingpela plataforma Festival Scope. A mostra ocorre de 2 a 12 de agosto.

Entre os longas-metragens disponíveis está o representante brasileiro na competição. Severina, de Felipe Hirsch, chega à plataforma no dia 7. Sete entre os 16 filmes concorrentes estarão disponíveis no site entre 4 e 20 de agosto, com datas diferentes para cada título.

Com acesso limitado a 400 ingressos virtuais por sessão, os filmes poderão ser assistidos gratuitamente pelos usuários do site. Além de assistirem aos longa-metragens, os espectadores poderão votar para escolher o vencedor do Cinelab Award, premiação no valor de 25 mil euros em serviços de pós-produção para o próximo filme do cineasta vencedor.

Além de Severina, coprodução com o Uruguai que traz uma história sobre a obsessão do amor, o cinema brasileiro estará representado com mais duas obras. As boas maneiras, de Juliana Rojas e Marco Dutra, a coprodução franco-brasileira é um filme de terror e aventura sobre uma criança de sete anos que tem poderes especiais. Era uma vez Brasília é outra produção, que mistura ficção e realidade com direção de Adirley Queirós.

