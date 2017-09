Filmes brasileiros disputam indicação ao Oscar 2018

O número de inscritos deste ano foi maior do que em 2016, quando 16 longas foram habilitados

O Ministério da Cultura divulgou os 23 filmes brasileiros que irão disputar uma vaga entre os indicados ao prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira na 90ª edição do Oscar, em março de 2018. As inscrições, abertas no dia 9 de agosto, encerraram-se na última quinta-feira (31). O número de inscritos deste ano foi maior do que no ano passado, quando 16 longas-metragens foram habilitados.

Pela primeira vez, as inscrições dos filmes foram feitas on-line em um servidor do MinC, tornando o processo seletivo mais sustentável, ágil e econômico. Até mesmo a análise por parte da comissão de jurados será feita on-line.

O anúncio do indicado será no dia 15 de setembro na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Uma comissão, indicada pela Academia Brasileira de Cinema (ABC), escolherá o filme que irá concorrer a uma vaga no Oscar.

A lista de inscritos inclui títulos já premiados em outros festivais, como Gabriel e a Montanha, dirigido por Felipe Barbosa, que ganhou o prêmio Revelação na Semana da Crítica em Cannes e o prêmio da Fundação Gan. Também se inscreveram “Como Nossos Pais”, de Laís Bodanzky, que venceu o prêmio do público no Festival de Cinema Brasileiro de Paris e mais seis Kikitos, inclusive o de Melhor Filme, no Festival de Gramado; e “Era o Hotel Cambridge”, de Eliane Caffé, vencedor do prêmio do público de Melhor Filme no Festival de San Sebastián (Espanha), 40ª Mostra Internacional de Cinema e no Festival do Rio.

A lista conta ainda com os seguintes títulos: “REAL – O plano por trás da história”, “História antes da história”, “João, o Maestro”, “Café- um dedo de prosa”, “Malasartes e o Duelo com a Morte”, “A Família Dionti”, “Cidades Fantasmas”, “Por Trás do Céu”, “Quem é Primavera das Neves”, “A Glória e a Graça”, “Fala Comigo”, “La Vingança”, “Elis”, “Polícia Federal – A Lei é para todos”, “O Filme da minha vida”, “Bingo – o Rei das Manhãs”, e “Vazante”, “Divinas Divas”, “Joaquim” e “Corpo Elétrico”.