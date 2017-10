Fim do DACA afeta indocumentados estudantes de Medicina

Cerca de 100 jovens beneficiados pelo programa da era Obama cursam Medicina nos EUA

A estudante de Medicina Alejandra Duran Arreola sonha em se tornar obstetra no estado onde mora e foi criada, Geórgia, no qual há falta de médicos e o índice de mortalidade materna é um dos mais altos dos EUA. Entretanto, o objetivo da imigrante mexicana de 26 anos está ameaçado devido ao debate sobre o programa de protege cerca de 800 mil jovens indocumentados que imigraram aos EUA ainda na infância. Se ela se tornará médica ou não dependerá se o Congresso encontrar uma alternativa para o Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), que o Presidente Donald Trump cancelou em setembro.

Alejandra, que foi trazida clandestinamente aos EUA com 14 anos de idade, está entre os 100 estudantes de Medicina em todos os EUA beneficiados pelo DACA e muitos deles se tornaram uma voz poderosa no debate migratório. A saga vivida por eles tocou os líderes em Washington-DC. Após se destacarem na escola e conquistarem a admissão em universidades de Medicina competitivas, eles estão na iminência de iniciarem a residência médica para cuidar de pacientes, um estágio em que especialistas alegam possa ajudar a falta de médicos na nação.

“É na maioria das vezes uma tragédia provocada pelo desperdício de talentos e recursos”, disse Mark Kuczewski, chefe do Departamento de Educação Médica da Escola de Medicina da Universidade Loyola, onde Alejandra estuda o 2º ano. “O nosso país terá dito, ‘você não pode tratar pacientes”, comentou.

A Loyola foi a primeira universidade de medicina a aceitar abertamente os estudantes beneficiados pelo DACA e possui a maior concentração deles no país, 32. A Califórnia e Nova York também possuem índices significativos, segundo a Associação Americana de Escolas Médicas.

O DACA concedeu proteção contra a deportação a cerca de 800 mil jovens indocumentados. Eles devem cumprir requisitos rigorosos para recebera permissão de trabalho com validade de 2 anos, a qual os protege do risco de deportação e os permite trabalhar legalmente nos EUA. O Presidente Barack Obama criou o DACA em 2012. Os críticos consideram o programa uma anistia e que ele está tirando as vagas de trabalho dos cidadãos americanos. Ao rescindi-lo em setembro, Trump deu aos legisladores o prazo até março para aprovarem algo que o substitua.

O apoio público ao DACA é amplo. Uma pesquisa recente realizada pela The Associated Press-NORC Center for Publico Affairs Research revelou que somente 1 entre cada 5 americanos querem deportar os beneficiados pelo DACA. Estudantes de Medicina como Alejandra tentam influenciar o debate e eles têm o apoio de grupos médicos influentes, incluindo a Associação Médica Americana.

Em setembro, Arreola deu uma pausa nos estudos para viajar a Washington-DC com o colega de universidade e também beneficiário do DACA, César Montolongo Hernandez para conversar com legisladores. Nessas reuniões, eles citaram o programa como uma necessidade médica, mas também queriam uma solução para os outros agraciados com o DACA.

Um relatório de 2017 da Associação Americana de Escolas de Medicina calculou que até 2025 o déficit de médicos nos EUA ficará entre 35 mil a 83 mil. Essa falta tende a aumentar com o envelhecimento e crescimento populacional.