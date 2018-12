Final de ano: Como evitar o roubo de compras online

Com a aproximação das festas, os consumidores tendem a fazer compras online ao invés de ir às lojas convencionais

Eles possuem nomes diferentes, mas uma coisa é certa: O roubo de pacotes tem se tornado extremamente comum em todos os EUA durante os feriados de final de ano, pois os consumidores tendem a fazer compras online ao invés de ir às lojas convencionais. O problema também afeta o Condado de Hudson. Desde o sábado (1), o Departamento de Polícia de Bayonne recebeu 7 denúncias de roubo de pacotes, um tipo de crime que aumenta na estação em diversas cidades na região.

“Nós realmente temos um aumento durante os feriados, isso é certo”, disse o Tenente Edgatrdo Cruz, do Departamento de Polícia de Hoboken. “Nós temos roubos de pacotes esporadicamente durante o ano, mas quando se aproxima os feriados eles aumentam por razões óbvias”.

Em 2017, mais da metade dos americanos disseram que conheciam alguém que teve o pacote roubado do lado de fora da casa, enquanto 30% disseram ter sido vítimas. Em 2016, quase 11 milhões de moradores tiveram os pacotes roubados. Entretanto, agora a polícia e moradores estão tornando-se mais proativos no combate aos furtos. Vários departamentos de polícia, incluindo Hoboken, Bayonne e North Bergen, utilizam as redes sociais para recomendar formas de os residentes se protegerem dos roubos de pacotes. Entre as sugestões está monitorar os pacotes via UPS ou FedEx, exigindo assinatura no momento da entrega e ter as encomendas enviadas ao endereço de trabalho.

Em Hoboken, onde a maioria da população mora em edifícios residenciais, cada um com caixas de correio conjugadas, Cruz recomendou prestar atenção na presença de pessoas desconhecidas no prédio. “Você não quer que eles (ladrões) façam compras pela vidraça, pois é isso que fazem. Eles olham e veem quinze pacotes acabados de ser deixados na portaria”, disse ele.

Talvez, a melhor forma na luta contra os “piratas” de portas esteja na tecnologia proporcionada pelas campainhas com vídeo. A empresa pesquisadora de mercado, a Strategy Analytics, calculou que mais de US$ 3.4 milhões em campainhas com vídeo serão vendidas em 2018, muitas delas permitindo que os vídeos sejam enviados diretor ao aparelho celular do morador.

“Um dos maiores fatores de ajuda na resolução de crimes e prisão de pessoas tem muito a ver com as pessoas que tem campainhas com câmeras; nós podemos obter instantaneamente os vídeos dos moradores”, disse o Capitão William Lyons. “Isso faz a diferença”.

Lyons frisou que o roubo de pacotes em North Bergen tem se mantido no nível mínimo e citou o número de câmeras CCTV espalhadas pela cidade como responsáveis.