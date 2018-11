Final de semana pode ter neve, chuva e granizo em NJ

Neve e chuva congelada e granizo poderão ocorrer na virada de quinta-feira (15) para sexta-feira (16) na provável primeira tempestade de inverno em New Jersey. A neve tende a cair na região norte do estado e acumular até 6 polegadas (15.2 cm) em áreas mais altas. Já no litoral da região sul do Estado Jardim a previsão é de chuva e o acúmulo de neve poderá chegar entre 1 (2.5 cm) a 4 polegadas (10.1 cm), segundo o Serviço Meteorológico Nacional (NWS).

A temperatura e horário da tempestade permanecem incertos, portanto, podendo oscilar para mais ou menos. No geral, o AccuWeather previu entre 1 polegada (2.5 cm) a 3 polegadas (7.6 cm) na maior parte da região norte de New Jersey; em contraste com o NWS que previu índices mais altos.

Já na região central de New Jersey, especialmente nas áreas próximas ao litoral, uma mistura de neve, chuva e granizo poderá acumular 1 polegada (2.5 cm) na parte da tarde, previu a AccuWeather. Alagamentos também podem ocorrer na região, onde os ventos podem alcançar 35 mph na tarde de quinta-feira (15).

A neve tende a começar a cair no início da tarde de quinta-feira; em algumas áreas das regiões central e norte do estado, antes de se tornar numa mistura de neve, chuva e granizo e, provavelmente, chuva congelada na madrugada.