Fisioterapeuta carioca faz sucesso atendendo a comunidade no Ironbound

Eliseu Nascimento fundou e trabalha na clínica de Fisioterapia AirOn, em Newark

Natural do município de Silva Jardim, na região norte fluminense, Eliseu Nascimento, de 50 anos, é fisioterapeuta e atende a comunidade no bairro do Ironbound, em Newark. A paixão pela profissão surgiu desde a infância, pois o pai dele era presidente de um time de futebol em sua cidade natal, onde ele acostumou-se a ver profissionais de Fisioterapia tratando os jogadores que sofriam lesões. Em 1992, ele casou-se com a americana Moira Nascimento, cujo pai é cirurgião ortopédico. Formado inicialmente em Biologia, Eliseu encontrou certa dificuldade em atuar na área nos Estados Unidos e, a conselho do sogro, resolveu retornar à universidade e graduar-se em Fisioterapia. Atualmente, ele atende em sua clínica, a AirOn Physical Therapy, no interior da academia de ginástica Evolution Fitness, na 102-108 Monroe Street, no bairro do Ironbound.

Na tarde de sexta-feira (8), a equipe de reportagem do BV entrevistou Eliseu em sua clínica, onde ele relatou detalhes sobre sua carreira profissional de sucesso. Ele é doutor em Fisioterapia e fundador da AirOn Physical Therapy. Nascimento concluiu o Bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, em 1992. Posteriormente, ele deu continuidade aos estudos na cidade de Canterbury, Inglaterra, onde concluiu o Mestrado em Biologia da Conservação pela Universidade de Kent. Eliseu sempre se sentiu atraído pelos cuidados de saúde, fazendo com que ele graduasse em Fisioterapia pelo Touro College, em Nova York.

Atualmente, Nascimento é especializado em Medicina Ortopédica, pós-cirúrgica e esportiva. “Eu já trabalhei com atletas profissionais e maratonistas, assim como outros tipos de pacientes”, disse ele, sendo alguns deles famosos, como o artista Jimmy Cliff.

Nascimento relatou ao BV que uma considerável parcela de seus pacientes é formada por pessoas que se acidentam no trabalho, notadamente na construção civil ou conservação de pontes e viadutos, entre outras atividades profissionais. Muitas vezes, esses pacientes são recomendados pelos advogados que cuidam de seus casos.

Morador em Staten Island (NY), ele relatou que conheceu Newark e apaixonou-se pela comunidade quando vinha fazer compras de produtos brasileiros e comer nos restaurantes locais. Entretanto, nem tudo é trabalho, pois, quando não está cuidando dos pacientes, Eliseu gosta de passar tempo com a esposa Moira e os quatro filhos do casal. Ele ama o ar livre e é um ávido caçador, de forma responsável como gosta de frisar, passeios de caiaque e pesca esportiva.

Além de companheira nos passeios, Moira também trabalha como acupunturista na clínica AirOn Physical Therapy. Ela graduou-se na George Washington University, em Washington-DC, e concluiu o Mestrado em Medicina Oriental Tradicional no Pacific College, em Nova York. Moira tem mais de 10 anos de experiência em Acupuntura e Medicina Oriental Tradicional. No dia-a-dia, ela trata de uma grande variedade de lesões ortopédicas e relacionadas aos esportes, bem como questões de Medicina Interna. Ela também aplica Acupuntura e Medicina Oriental para ajudar no controle do estresse, ansiedade e depressão.

Mais informações sobre os serviços oferecidos pela clínica AirOn Physical Therapy podem ser obtidas através do site: www.aironpt.com