Foca joga polvo no rosto de remador

O mamífero marinho tentava caçar um polvo no litoral da Nova Zelândia

Um remador de caiaque na Nova Zelândia foi pego de surpresa quando uma foca subiu a superfície do mar e jogou no rosto dele um polvo. Kyle Mulinder estava navegando pelo litoral de Kaikoura, no sul do país, quando uma foca brincalhona se aproximou e o “esbofeteou” com um dos tentáculos do molusco.

“Nós estávamos simplesmente no meio do oceano quando esse foca macho enorme apareceu com um polvo, que ele perseguia há muito tempo”, relatou Mulinder ao website Yahoo.

Segundo ele, a foca lutava com o polvo próximo a ele, eventualmente, desaparecendo sob a água. Quando os dois reapareceram, o remador parece ter ficado em meio à briga. “A foca o pegou em meio à briga e parece que o meu rosto estava no local errado e no momento errado”, relatou.

Depois da “bofetada”, ambos os animais desapareceram na água novamente. “Eu fiquei assim, ‘Mate, o que acabou de acontecer?’ Isso foi estranho porque aconteceu tão rápido, mas eu consegui sentir as partes rígidas do polvo no meu rosto como ‘dum, dum, dum”, disse ele.

Entretanto, as criaturas marinhas ainda não tinham se afastado do remador, pois o polvo venceu a luta buscando refúgio numa das quilhas do caiaque. Mulinder precisou da ajuda de outro remador para retirar o animal da embarcação.

Kyle estava navegando com um grupo de outros remadores para testar a câmera mais moderna da GoPro, a Hero7, quando ocorreu o incidente.