Focus Brasil discute arte, educação e mídia na FL

O Cônsul-Geral Adalnio Senna Ganem discursou no 1º dia do evento

O Focus Brasil Fort Lauderdale teve sua abertura oficial na última terça-feira, 8 de maio. O evento reuniu as principais lideranças da comunidade brasileira na Flórida para discutir temas como arte, educação, negócios, mídia comunitária, associativismo, entre outros.

O Cônsul-Geral, Embaixador Adalnio Senna Ganem, fez discurso no primeiro dia do evento, que aconteceu no Broward Center for the Performing Arts. “Eventos com o Focus Brasil são de extrema importância para fortalecer a comunidade brasileira na Flórida”, afirma o Cônsul-Geral.

Os painéis e premiações aconteceram até sábado, dia 12 de maio. A entrada foi gratuita. O evento fez parte da temporada cultural “Uma Jornada por Experiências Brasileiras” e teve o apoio do Consulado-Geral. Para mais informações, acessar: www.focusbrasil.org.