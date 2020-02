Foragido deportado em MA é acusado de roubo e sequestro no Brasil

Vagner Geniu Abreu, de 39 anos, foi deportado em 24 de setembro de 2010 e reentrou clandestinamente nos EUA

Na terça-feira (4), Vagner Geniu Abreu, de 39 anos, foi deportado dos Estados Unidos. Em maio de 2018, ele foi detido por agentes do Departamento de Alfândega & Imigração (ICE) nas imediações da cidade de Braintree (MA), por ter reentrado clandestinamente no país.

Em setembro de 2018, as autoridades estadunidenses foram informadas que Vagner tinha pendentes as acusações de roubo e sequestro no Brasil. Uma vez que retorne ao país, a justiça brasileira dará continuidade ao processo criminal contra ele. Anteriormente, Abreu foi deportado em 24 de setembro de 2010, após um juiz de imigração ter emitido uma ordem de deportação em nome dele. O crime de reentrar clandestinamente nos EUA depois de ter sido deportado é passível de até 20 anos de prisão.

“O ERO (Setor de Cumprimento das Leis & Remoções) permanece fortemente comprometido em remover criminosos estrangeiros que representam ameaça às nossas comunidades”, disse Todd Me. Lyons, diretor do ERO na jurisdição de Boston (MA). “Nós não vamos diminuir os nossos esforços no cumprimento das leis nos Estados Unidos. A remoção de criminosos estrangeiros como Abreu, que violou repetidamente as nossas leis de imigração é parte fundamental de manter as nossas ruas e vizinhanças mais seguras”.

Em janeiro de 2019, Abreu foi considerado culpado de ter reentrado clandestinamente nos EUA por um tribunal em Boston (MA). Na ocasião, agentes do ICE restauraram a ordem anterior e o deportaram ao Brasil em 4 de fevereiro de 2019.

. Segundo brasileiro:

Vagner Geniu Abre é o 2º imigrante indocumentado deportado recentemente que enfrenta acusações criminais no Brasil. Os agentes do Departamento de Alfândega & Imigração (ICE) prenderam 115 imigrantes durante a batida de 5 dias em New Jersey e entre os detidos está um indivíduo procurado por assassinato no Brasil. As autoridades federais prenderam estrangeiros indocumentados de 23 países diferentes na operação que terminou no sábado (1).

Em Newark (NJ), o Setor de Operações de Cumprimento das Leis & Remoção (ERO), subordinado ao ICE, prendeu um brasileiro de 53 anos procurado naquele país por homicídio, informou na terça-feira (4) o ICE. Na quarta-feira (5), um porta-voz do órgão ainda não havia recebido mais detalhes sobre as acusações ou o nome do foragido.

As autoridades detalharam que 84% dos estrangeiros detidos têm antecedentes criminais ou acusações pendentes.

“Essa ação especial concentra-se na prisão de indivíduos condenados por crimes graves e representam ameaça à segurança pública”, disse Ruben Perez, diretor interino do ICE em Newark, através de comunicado. “Devido aos esforços desses agentes, existem 115 criminosos a menos em nossas comunidades”.