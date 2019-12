Foragido dos EUA, Carlos Wanzeler é preso no Brasil

Operação Alnilam cumpre 3 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão nas residências dos investigados na região metropolitana de Vitória (ES)

Na manhã de terça-feira (17), a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Alnilam, no âmbito de investigação de suposta ocultação de valores obtidos com as atividades da TelexFree no Brasil. A operação resultou na prisão de Carlos Natanael Wanzeler e Carlos Costa, fundadores da empresa, e contou com a participação de 15 Policiais Federais, para o cumprimento de 3 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão nas residências dos investigados na região metropolitana de Vitória (ES).

As medidas investigativas realizadas com a participação e apoio do Ministério Público Federal no Espírito Santo indicaram que valores obtidos com as atividades da TelexFree no Brasil, a despeito das ordens judiciais de sequestro e bloqueio adotadas no âmbito da Operação Orion, teriam sido ocultados para não serem alcançados pela justiça.

As autoridades suspeitam de que imóveis foram adquiridos em nome de interpostas pessoas com recursos diretamente ligados à atividade da TelexFree, bem como a posterior locação desses imóveis, gerando renda para os investigados.

Os proprietários e fundadores da TelexFree, Carlos Costa e Carlos Natanael Wanzeler, foram presos durante a Operação Alnilam da Polícia Federal, que investiga a suposta ocultação de valores obtidos com as atividades da empresa no Brasil. A prisão foi confirmada pelo advogado deles, Rafael Lima, acrescentando que não entende a decisão.

“Eu não sei ainda o motivo da prisão. Se for esse, é algo que chama atenção, porque são fatos, no mínimo, de 2014. Não consigo entender porque uma prisão a essa altura do campeonato, principalmente levando em consideração que nenhum dos processos a que eles respondem sequer foi sentenciado”, disse Lima.

A operação contou com a participação de 15 policiais federais, para o cumprimento de três mandados de busca e apreensão, além dos dois mandados de prisão. Carlos Costa e Wanzeler foram presos nas casas deles, que ficam em Vila Velha e Vitória (ES).

