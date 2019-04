Foragido procurado por fraude é deportado ao Brasil

Em 2017, Sérgio Vítor Fagundes de Oliveira foi detido na fronteira do México quando tentava entrar clandestinamente nos EUA

Na quarta-feira (17), o Departamento de Imigração (ICE) informou a deportação de Sérgio Vitor Fagundes de Oliveira, de 29 anos, ao Brasil, onde era procurado pelas autoridades por fraude. Em 11 de junho de 2017, ele foi detido por agentes da Patrulha da Fronteira (USBP) quando tentava entrar clandestinamente nos EUA. Na ocasião, o USBP emitiu uma ordem acelerada de deportação, tendo como base o Ato de Nacionalidade & Imigração (INA).

Em 22 de dezembro de 2017, Sérgio Vitor pagou fiança e foi liberado do Complexo de Detenções no Sul do Texas sob a condição de liberdade condicional. Já em 10 de janeiro desse ano, as autoridades na Filadélfia confirmaram a existência de um mandado de prisão em nome de Oliveira. Ele estava sendo procurado pelas autoridades brasileiras por fraude.

Em 25 de janeiro, agentes prenderam Sérgio Vítor na Filadélfia. Ele foi transferido para a custódia do ICE e a fiança revogada. Em 14 de março, um juiz de imigração determinou que ele fosse deportado dos EUA para o Brasil. Na ocasião, Oliveira abriu mão do direito de apelar, assim, permitindo a deportação.

Sérgio Vítor foi deportado e entregue às autoridades brasileiras sem incidentes.