Forças Armadas cancela contratos de soldados imigrantes

Desde semana passada, os recrutadores das Forças Armadas dos EUA cancelaram abruptamente os contratos de alistamentos de centenas de recrutas estrangeiros. A decisão comprometeu a vida deles e expôs muitos ao risco de deportação.

Inúmeros dos alistados esperaram vários anos para ingressar em um programa de recrutamento difícil, conhecido pelas iniciais MAVNI, criado para atrair imigrantes altamente qualificados para as Forças Armadas em troca da aceleração no processo de cidadania. Agora, os recrutas e especialistas dizem que os recrutadores estão se livrando desses contratos para se desvincularem de um processo de alistamento oneroso, que inclui a investigação extensa de antecedentes, para focalizarem em indivíduos que possam ser alistados mais rapidamente e assim satisfazer o processo rigoroso de recrutamento.

Margaret Stock, uma militar aposentada que liderou a criação do programa de recrutamento, disse ao jornal Washington Post que ela tem recebido dezenas de mensagens de recrutas apavorados, com muitos mais postando reações similares nos grupos no Facebook. Ela disse que centenas podem ser afetadas.

“É um fogaréu arruinando a vida das pessoas. A magnitude de incompetência é inacreditável”, comentou. “Nós temos uma guerra acontecendo. Nós precisamos dessas pessoas”.

A decisão ocorre ao mesmo tempo em que o Presidente Trump navega o campo minado político trabalhando com os democratas sobre o futuro dos DREAMers; imigrantes indocumentados que entraram nos EUA ainda na infância, ao mesmo tempo que mantém a sua base eleitoral contra a imigração. Ainda não está claro se as autoridades no Pentágono tomaram essa decisão motivadas pela Casa Branca como um sinal para abandonar o programa de recrutamento de estrangeiros.

Na sexta-feira (15), o Pentágono negou o cancelamento em massa dos contratos de recrutas imigrantes e que não haviam incentivos para fazê-lo. O órgão alegou que as decisões recentes tinham o objetivo de reiterar que os recrutas imigrantes deveriam ser afastados após 2 anos de alistamento, ao menos que eles “optem” por 1 ano adicional. Entretanto, alguns recrutas alegaram que não se aproximavam do prazo de 2 anos quando seus contratos foram cancelados, gerando confusão com relação à razão porque foram afastados.

Especialistas dizem que o relativamente número pequeno de recrutas no programa MAVNI possuem qualidades profissionais de destaque, como a fluência em idiomas estrangeiros que é altamente procurada pelo Comando de Operações Especiais. O programa tem circulado 10.400 tropas nas Forças Armadas, a maioria no Exército, desde a criação em 2009. Embora as Forças Armadas se beneficiem desses recrutas, os estrangeiros podem gerar trabalho desproporcional aos recrutadores, que devem navegar através de regulamentações e políticas mutantes. As verificações de segurança podem levar de meses a vários anos no processo de alistamento, frustrando os recrutadores possuem gols para processar esses recrutas da forma mais acelerada.