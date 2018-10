Forças Armadas já dispensaram mais de 500 recrutas estrangeiros

Até o momento, ainda não é exato o número de recrutas dispensados e porque razão as Forças Armadas têm se recusado a discutir casos específicos

Ao longo de 1 ano, as Forças Armadas dos EUA já dispensaram mais de 500 imigrantes alistados. Eles são naturais de todas as partes do mundo e foram recrutados devido às suas habilidades linguísticas ou experiência na área médica e foram prometidos que recebiam a cidadania americana em troca de seus serviços.

O Programa “Military Accessions Vital to the National Interest” (MAVNI), lançado há 1 década, foi suspenso em 2016, após a ocorrência de temores de que esses recrutas não estavam sendo entrevistados o suficiente. Em decorrência disso, as Forças Armadas começaram a dispensar esses alistados em 2017 sem nenhuma explicação plausível. Entre os dispensados, estão recrutas naturais do Brasil, Paquistão, Irã, China e Mongólia. Todos eles relataram estarem “devastados” com as dispensas repentinas ou os contratos cancelados.

Até o momento, ainda não é exato o número de recrutas dispensados e porque razão as Forças Armadas têm se recusado a discutir casos específicos. Entretanto, a própria lista das autoridades, apresentada à Corte Distrital dos EUA no Distrito de Columbia em setembro, detalha que 502 recrutas foram convocados através do programa MAVNI e que todos foram dispensados entre julho de 2017 e julho de 2018. A lista, divulgada nessa semana, alega “recusa em alistar” como a razão para dispensar 2 terços dos recrutas. Esta foi a razão dada para 35% das dispensas ocorridas nas Forças Armadas no geral, segundo um estudo realizado pelo Departamento de Defesa.

Entretanto, um desses recruta discorda desse motivo. Badamsereejid Gansukh, cujo recrutador o disse que a habilidade dele em falar turco seria um ganho para as Forças Armadas, relatou que não havia sido dispensado até perguntar ao congressista na jurisdição dele para ajuda-lo a descobrir porque o processo dele estava demorando tanto. “Eu nunca disse que me recusaria a alistar, de forma alguma”, disse Gansukh. De fato, acrescentou, ele optou por mais um ano depois que recebeu um telefonema do recrutador dele.

Após saber que havia sido dispensado, “eu simplesmente desabei”, disse o graduado pela Universidade Estadual de Minnesota. O Departamento de Defesa alegou que não comentaria casos individuais.

Aproximadamente, 22% dos imigrantes dispensados foram informados que a conduta e atuação deles no treinamento inicial ficou abaixo da média, o que a porta-voz do Pentágono, Carla Gleason, detalhou incluir ferimentos. Já 10%, ou seja, 48 recrutas, foram dispensados por obterem resultados desfavoráveis nos processo de pesquisa de antecedentes. Isso pode incluir ter membros da família que vivem em outros países; o que é típico para os imigrantes ou as Forças Armadas não completando o processo de investigação num período razoável. Ocorreram 3 dispensas por apatia ou problemas pessoais, 2 por problemas com a polícia depois do alistamento, uma por gravidez e outra por educação; o que pode indicar a oportunidade numa universidade.

Margaret Stock, conselheira e especialista em imigração e defesa nacional que ajudou a criar o programa MAVNI, disse que as Forças Armadas não estão concedendo aos recrutas o direito de apelação. “Eles estão tentando se livrar das pessoas”, comentou.

Em setembro, o Secretário de Defesa Jim Mattis disse à imprensa que ele apoia o programa MAVNI. “Nós precisamos e queremos todos os patriotas dispostos e capazes de servir”, concluiu.