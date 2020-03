Framingham aprova resolução de apoio à carteira para indocumentados em MA

A votação da resolução municipal resultou em 7 votos a favor e 3 abstenções

Na terça-feira (17), a Câmara Municipal de Framingham (MA) votou a favor da aprovação da resolução que apoia a proposta de emissão da carteira de motorista para todos os residentes em Massachusetts, independente do status migratório. A votação resultou em 7 votos a favor e 3 abstenções.

“A Câmara Municipal de Framingham, com 7 votos a favor e 3 abstenções, aprovou a resolução de apoio ao projeto de lei estadual que propõe acesso à carteira de motorista aos imigrantes indocumentados. Obrigada aos residentes pelo apoio e aos vereadores Adam Steiner, César Stewart Morales, Tracy Brian, Robert Case, John Stefanini, Phil Ottaviane e Christine Long pelo voto favorável. Obrigada, Natalicia Tracy pela defesa desta legislação e por trabalhar comigo na apresentação desta resolução. Sentindo-se fantástica em City of Framingham Municipal Offices”, postou a vereadora municipal, Margareth Shepard, natural de Inhumas (GO), em sua página no Facebook.

A maioria do Conselho Municipal de Framingham apóia 2 projetos em debate no Legislativo que permitiriam aos imigrantes sem documentos obter a carteira de motorista do estado. Na terça-feira (17), 7 membros do Conselho votaram pela aprovação de uma resolução apoiando o projeto de lei nº 2061 do Senado Estadual e o projeto nº 3012 da Câmara Estadual, patrocinado pelo Senador Brendan Crighton (D-Lynn) e a deputadas Patrícia Farley Bouvier (D-Pittsfield) e Christine Barber (D- Somerville). A Conselheira do Distrito 7, Margareth Basílio Shepard, levou a resolução ao Conselho.

“Esta pode ser uma boa mensagem para sermos líderes e não seguidores”, disse o conselheiro do distrito 6, Philip Ottaviani, antes de votar a favor da medida.

Três membros do Conselho Municipal, o Presidente George King Jr., Janet Leombruno e Michael Cannon, se abstiveram de votar a resolução.

Antes de votar na resolução que apoia as carteiras de motorista para todos os moradores no estado, o Conselho teve uma longa discussão sobre como lidar com as resoluções. Alguns, incluindo Cannon e King, disseram que o Conselho não deveria entrar em questões políticas em todo o estado.

Os membros do Conselho que apoiaram a resolução disseram que mostrar apoio à lei estadual chegaria à comunidade local. Os conselheiros disseram que muitos moradores de Framingham se beneficiariam por não ter medo de dirigir para o trabalho ou levar seus filhos à escola. Shepard também disse que a polícia de Framingham não teria que atuar como agentes de imigração, caso pegassem alguém sem a carteira de motorista.

Atualmente, 15 estados têm algum tipo de sistema para emitir carteiras de motorista aos imigrantes indocumentados, incluindo Connecticut, Nova York e Vermont. O Governador Charlie Baker, de Massachusetts, disse em fevereiro que não apoia a concessão do documento aos indocumentados.