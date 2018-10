Francine’s Travel comemora 20 anos com pacotes de viagens especiais

A agência de viagens conta com equipe especializada; trabalhando com todos os produtos de turismo

Comemorando 20 anos de mercado nos EUA, atendendo ao publico americano, mas focado principalmente no atendimento a brasileiros espalhados por todo o pais, a Francine’s Travel é uma agencia localizada em Newark (NJ), cidade localizada a 20 minutos de Nova York. Para comemorar os 20 anos da empresa e também os 70 anos do Estado de Israel, foi criado o projeto 1.000 passageiros por ano na Terra Santa, o qual embarcou 3 grupos este ano e em 2019 serão embarcados grupos a cada 3 meses.

A agência conta com equipe especializada; trabalhando com todos os produtos de turismo, sejam: pacotes aéreo e terrestre, aluguel de carros, ingressos, câmbio, intercâmbio, congressos (médicos, científicos, religiosos e estudantis), feiras, seguros de viagem, cruzeiros marítimos e fluviais, receptivos, milhas, excursões (escolares, universitárias, formaturas, melhor idade e religiosas), lua de mel, grupos de gestantes para compras em Miami (FL), servicos consulares (renovação de passaportes, vistos americanos e brasileiros, procurações particulares e etc…).

Na segunda semana de outubro, foi realizada a Caravana para Israel com voo direto e duração de 10 dias. Em janeiro de 2019, os padres Adauto e Ézio liderarão a Caravana Madre de Guadalupe México, com voo direto e 4 dias de peregrinação. O pacote custa US$ 1.250 por pessoa em apartamento duplo e o depósito inicial é de US$ 500.

Padroeira da América Latina, a Nossa Senhora de Guadalupe apareceu pela primeira vez ao índio asteca Juan Diego. Na língua asteca, o nome Guadalupe significa: “Perfeitíssima Virgem” que esmaga a deusa de pedra. Os Astecas adoravam a deusa Quetzalcoltl, a quem eram oferecidas vidas humanas em sacrifício. A santa católica, porém, veio para acabar com essa idolatria e mudar a vida daquele povo sofrido. No ano de 1539, mais de oito milhões de Astecas tinham abraçado a fé cristã, convertendo-se e acabando com a idolatria pagã. No México e em todo o mundo, Nossa Senhora de Guadalupe é muito venerada. Guadalupe se tornou o grande Santuário do México, e a devoção a Nossa Senhora de Guadalupe se estendeu por toda América Latina. Em 1979, o Papa João Paulo II consagrou Nossa Senhora de Guadalupe, como Padroeira da América Latina.

Ainda no segmento religioso, já se tornou tradicional a visita a Israel, onde os turistas podem visitar os locais sagrados citados no Novo e Antigo Testamentos, Via Sacra, igrejas históricas, Santo Sepulcro, nadar no Mar Morto, batizar-se no Rio Jordão, Jerusalém, entre outros. Além disso, a Terra Santa é um país milenar, mas que combina o histórico com o moderno, portanto, oferecendo opções de lazer para todos os gostos e idades. Israel é desses destinos onde se pode passar um mês vendo atrações sem repetir nenhuma delas. O país tem dimensões muito pequenas e em apenas 5 horas é possível atravessar todo o território de norte a sul e em uma hora de leste a oeste. Isso torna irresistível querer conhecer várias regiões e cidades em uma mesma viagem. E é exatamente isso que muita gente faz: Viajar pelo país todo!

Entre 13 a 21 de novembro, os Padres Adauto e Ézio, também com o apoio da Francine’s Travel, realizarão uma caravana à Terra Santa. A agência também oferece cruzeiro cristão com convidado especial e mais informações podem ser obtidas através do tel.: (973) 522-1202 ou do e-mail: [email protected]