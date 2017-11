Frente ártica fará temperatura “despencar” em NJ

A corrente de ar frio baixará tremendamente a temperatura no Estado Jardim

O inverno ainda está longe, mas New Jersey começará a sentir um pouco o gosto de janeiro em novembro, enquanto uma frente polar passará ao longo da região na sexta-feira (10) e sábado (11). A corrente de ar frio que vem do Canadá baixará tremendamente a temperatura em todo o Estado Jardim e, em algumas áreas, a temperatura pela manhã poderá cair entre 10º e 19º graus, segundo previsões do Serviço Meteorológico Nacional (NWS), AccuWeather e WeatherWorks. Para piorar as condições climáticas os ventos frios baixarão ainda mais a sensação térmica.

“Durante a sexta-feira (10), nós teremos ventos de 35 mph, possivelmente, 40 mph”, disse Mike Mihalik, meteorologista do WeatherWorks, no Condado de Warren.

A fase mais fria da frente ártica ocorrerá na madrugada de sexta-feira (10) para a manhã de sábado (11), quando os ventos enfraquecerão e a temperatura cairá entre 13º e 14º graus no Condado de Sussex e 15º graus no Condado de Warren. No resto do estado, incluindo o sul de New Jersey, as manhãs poderão ficar entre 11º e 19º graus.

Temperaturas baixas assim são mais comuns no final de dezembro e partes de janeiro que em novembro, segundo o meteorologista David Robinson, da Universidade Rutgers.

“Ter uma frente feria assim no início de novembro é bastante incomum”, disse Mihalik.