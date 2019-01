Frente fria deixa NJ antes da chegada da chuva na quinta-feira (24)

Após a chuva passar pela região na quinta-feira (24), a frente fria retornará a New Jersey na sexta-feira (25) e sábado (26)

Devido ao aumento da temperatura, os especialistas previram a ocorrência de chuva a partir da tarde de quarta-feira (23) até a maior parte de quinta-feira (24), totalizando entre 1 (2.5 cm) a 2 polegadas (5 cm) de chuva. Entretanto, as condições climáticas podem estar frias o suficiente nos condados de Sussex e Warren para a ocorrência de chuva congelada, detalhou o Serviço Meteorológico Nacional (NWS).

“Devido à chuva congelada, não é necessário muito para tornar as coisas escorregadias”, disse Jonathan O’Brien, meteorologista da NWS em Mount Holly. “A boa notícia é que a chuva congelada se transformará rapidamente em chuva”.

No resto de New Jersey, toda a tempestade trará simplesmente chuva, pois as temperaturas oscilarão em torno de 30º (-1º Celsius) e 40º (4º Celsius) no início das mudanças climáticas. Nos condados de Sussex e Warren, as temperaturas tendem a manter-se em torno dos 30º graus, próximo ao ponto de congelamento, quando chegar a tempestade. Enteretanto, subirá para os 35º graus (1.5º Celsius) em poucas horas.

Esta será a segunda grande tempestade em menos de uma semana a provocar chuva intensa na maioria do Estado Jardim em meio ao inverno. “Essa tem sido a tendência”, disse O’Brian. “Mesmo que faça frio, quando a mudança climática ocorrer, a frente quente vem do sul, pois o sistema de baixa pressão está a oeste de nós”.

A manhã de segunda-feira (21) foi a mais fria em New Jersey desde janeiro de 2018. Entre as temperaturas mais frias registradas no estado estão: -9º graus (-22º Celsius) em High Point Monument, -7º graus (-21º Celsius) em High Point, -5º graus (-20º Celsius) em Sandyston, -3º graus (-19º Celsius) em Charlotteburg, -2º graus (-18º Celsius) em Parsippany, -1º grau (-18º Celsius) em Andover, -1º grau (-18º Celsius) em Hackettstown, -1º grau (-18º Celsius) em Pequest, -1º grau (-18º Celsius) em Walpack, 0º grau (-17º Celsius) em Sussex Airport, 1º grau (-17º Celsius) em Basking Ridge, 1º grau (-17º Celsius) em Morristown e 1º grau (-17º Celsius) em Ramsey.

