Frente fria trará temperaturas quase recordes na passagem de ano

Os foliões que planejam curtir a passagem do ano na Times Square devem se preparar para o frio intenso

Uma corrente de ar ártico passa pelo nordeste dos EUA e uma frente frisa ruma para a região, resultando no que os meteorologistas consideram o que será uma das celebrações mais frias da virada de ano em New York City. O frio intenso ocorre depois de um Natal com ventos fortes e a quase queda de neve.

O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) informou que existe a grande possibilidade de a temperatura variar em torno dos 15º graus (-9.4 Celsius) quando o globo for baixado na Times Square, marcando o início de 2018. A atração da noite será a cantora Mariah Carey e tudo indica que a artista também terá que enfrentar o frio intenso com os foliões.

Caso a temperatura caia para os 15º graus (-9.4 Celsius), esta será a mais baixa na Times Square desde que começou a ser registrada no início de 1900, detalhou David Stark, meteorologista do NWS em Nova York. Os festejo de ano novo mais frio na Times Square ocorreu em 1917, quando foi registrado 1º grau (-17.2 Celsius), lembrou Stark.

A segunda celebração mais fria na Big Apple foi 11º graus (-11.6 Celsius) em 1962, seguida de 15º graus (-9.4 Celsius) em 1976 e 1996, 17º graus (-8.3 Celsius) em 1997 e 18º graus (-7.7 Celsius) em 1939 e 2008.

Com relação a esse ano, “nós sabemos que será frio”, adiantou Stark, pois uma massa grande ar frio e alta pressão do Ártico está passando sobre a região nordeste dos EUA e tende a se aproximar de Nova York e New Jersey nos próximos 2 dias. Como resultado, a temperatura em New York City e várias áreas no Estado Jardim cairão para abaixo de zero até o final de semana, através do final de semana de ano novo e nos primeiros dias de 2018, segundo previsões do NWS.

No sul de New Jersey, em Atlantic City, a temperatura durante o dia ficará em torno dos 20º graus (-6.6 Celsius) e nas manhãs a temperatura poderá cair para os 9º graus (-12.7 Celsius) na madrugada de quarta (3) e manhã de quinta-feira (4). A brisa leve fará com que a sensação térmica seja ainda mais baixa. Os meteorologistas previram que a sensação térmica se aproxime de zero em diversos lugares na região na manhã de quinta-feira e alguns graus abaixo de zero em outras.

Existe a pouca possibilidade da queda de neve na sexta-feira (29) e outra de neve leve no sábado (30), entretanto, os especialistas alertaram que ainda é cedo demais para garantir que queda de neve acontecerá. A confiança é mais forte quando o tema é o frio no final de dezembro. “Nós estaremos abaixo de zero durante o futuro próximo”, frisou Stark.

No dia de Natal (25), a força dos ventos em Nova York atingiu 39 mph (62.7 km) e na Filadélfia a máxima foi de 45 mph (72.4 km).